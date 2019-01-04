Chỉ mới cưới được 3 ngày, vợ chồng anh Điền còn rất nhiều dự định phía trước. Thế nhưng chỉ sau vài giây định mệnh, vợ chồng anh bị xe container tông ngã trên đường.
- Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
- Nữ sinh lâm nạn vụ container tông hàng chục người thương vong: "Xe máy gãy làm đôi, áo mưa rách từ trắng thành màu đỏ"
Đã gần 2 ngày trôi qua nhưng dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở Bến Lức (Long An). Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 18 người bị thương.
Anh Kiều Thanh Điền (sinh năm 1988, quê Vĩnh Long) và chị Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1994, quê Long An) là hai trong số những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Được biết, vợ chồng anh chỉ mới cưới được 3 ngày. Hai người trở lại Long An để chuẩn bị làm việc thì bất ngờ gặp nạn. Trao đổi với báo chí, anh Điền cho biết khi chạy xe đến ngã tư Bình Nhựt thì đèn tính hiệu chuyển sang màu đỏ. Dừng xe được vài giây, bất ngờ anh nghe tiếng ầm xẹt qua rồi ngã lăn hai vòng ra giữa đường.
Chỉ sau 5 giây mà mọi người nằm ngổn ngang trên đường, máu me chảy khắp nơi. Ban đầu, vì tìm không thấy vợ đâu nên anh Điền liên tục hét lên: “Vợ tôi đâu, cứu vợ tôi…”, sau đó anh mới thấy vợ mình nằm bất động ngay cạnh bên.
Nhờ sự giúp đỡ của người dân bên đường, chị Thúy được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bến Lức rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hiện tại, mặc dù vết thương vẫn còn loang lổ máu nhưng anh Điền vẫn chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện để chăm lo cho vợ. Vì ông bà nội ngoại hai bên đều lớn tuổi nên anh Điền không dám báo việc vợ chồng mình bị tai nạn, sợ ông bà bị sốc sẽ không chịu được.
Mặc dù hiện nay chị Thúy đã tỉnh nhưng chỉ nằm yên, ai kêu thì trả lời không thì nằm yên. Nhìn thấy cảnh vợ chồng trẻ phải khổ sở sau tai nạn, người thân vô cùng xót xa nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Hiện tại, điều người thân và anh Điền hy vọng nhất là chị Thúy có thể mau chóng hồi phục.