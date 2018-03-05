Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại trường: Thông tin mới nhất

Xã hội 05/03/2018 10:37

Phạt học sinh quỳ gối khiến các em sợ đến trường, cô giáo đã phải quỳ trước mặt phụ huynh để xin lỗi.

Hôm qua (4/3), ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) đã xác nhận vụ việc trên với cơ quan truyền thông.

Được biết, cô giáo tên Nhung đã phạt học sinh quỳ gối khi vi phạm nên một số em sợ không dám đi học. Biết được sự việc này, nhiều phụ huynh bức xúc kéo đến trường đòi lại công bằng cho con của mình.

Cụ thể, vào ngày 28/2, 4 phụ huynh đến Trường Tiểu học Bình Chánh phản ánh hành vi của cô Nhung. Nhận thấy hành vi của mình vượt quá chuẩn mực sư phạm nên cô Nhung nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục sai lầm này.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại trường: Thông tin mới nhất - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Dù vậy, một vị phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi đó. Cô Nhung mới năn nỉ: “Vậy tôi sẽ quỳ tại đây”. Nhìn thấy sự việc đi quá xa, ông Huỳnh Công Sơn thay mặt trường xin lỗi phụ huynh đồng thời cam kết sẽ có biện pháp xử lý đối với cô Nhung. Sau đó, ông Sơn rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, vì các phụ huynh gây áp lực nên cô Nhung phải quỳ gối xin lỗi các phụ huynh trước mặt một số giáo viên khác trong trường. Một giáo viên trong trường cho biết: “Do áp lực của phụ huynh buộc cô phải quỳ cho họ vừa lòng”.

Đại diện hội phụ huynh của trường cũng đã lên tiếng về sự việc này: “Sau khi sự việc xảy ra, dư luận học sinh và phụ huynh trong trường rất bức xúc. Cô giáo Nhung mới về trường Bình Chánh. Trước khi chuyển về cô là giáo viên dạy giỏi tại trường Tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình ở cùng huyện. Mặc dù phương pháp dạy của cô với học sinh có hơi hà khắc nhưng việc một cô giáo phải quỳ là chưa từng thấy”.

Sau đó, trường đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Theo thông tin mới nhất, trong cuộc gặp mới đây giữa phụ huynh và cô Nhung, cả hai bên đều đã nhận trách nhiệm và xin lỗi nhau.

Giáo viên ôm trẻ tháo chạy thục mạng khỏi đám cháy lớn ở tỉnh Bình Dương

Giáo viên ôm trẻ tháo chạy thục mạng khỏi đám cháy lớn ở tỉnh Bình Dương

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lan sang trường mầm non bên cạnh. Lúc này, các giáo viên hô hoán rồi ôm các trẻ tháo chạy thục mạng ra bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên quỳ gối xin lỗi phạt học sinh quỳ gối giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày