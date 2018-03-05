Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại trường: Thông tin mới nhất

Phạt học sinh quỳ gối khiến các em sợ đến trường, cô giáo đã phải quỳ trước mặt phụ huynh để xin lỗi.

Hôm qua (4/3), ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) đã xác nhận vụ việc trên với cơ quan truyền thông.

Được biết, cô giáo tên Nhung đã phạt học sinh quỳ gối khi vi phạm nên một số em sợ không dám đi học. Biết được sự việc này, nhiều phụ huynh bức xúc kéo đến trường đòi lại công bằng cho con của mình.

Cụ thể, vào ngày 28/2, 4 phụ huynh đến Trường Tiểu học Bình Chánh phản ánh hành vi của cô Nhung. Nhận thấy hành vi của mình vượt quá chuẩn mực sư phạm nên cô Nhung nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục sai lầm này.

Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Dù vậy, một vị phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi đó. Cô Nhung mới năn nỉ: “Vậy tôi sẽ quỳ tại đây”. Nhìn thấy sự việc đi quá xa, ông Huỳnh Công Sơn thay mặt trường xin lỗi phụ huynh đồng thời cam kết sẽ có biện pháp xử lý đối với cô Nhung. Sau đó, ông Sơn rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, vì các phụ huynh gây áp lực nên cô Nhung phải quỳ gối xin lỗi các phụ huynh trước mặt một số giáo viên khác trong trường. Một giáo viên trong trường cho biết: “Do áp lực của phụ huynh buộc cô phải quỳ cho họ vừa lòng”.

Đại diện hội phụ huynh của trường cũng đã lên tiếng về sự việc này: “Sau khi sự việc xảy ra, dư luận học sinh và phụ huynh trong trường rất bức xúc. Cô giáo Nhung mới về trường Bình Chánh. Trước khi chuyển về cô là giáo viên dạy giỏi tại trường Tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình ở cùng huyện. Mặc dù phương pháp dạy của cô với học sinh có hơi hà khắc nhưng việc một cô giáo phải quỳ là chưa từng thấy”.

Sau đó, trường đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Theo thông tin mới nhất, trong cuộc gặp mới đây giữa phụ huynh và cô Nhung, cả hai bên đều đã nhận trách nhiệm và xin lỗi nhau.

Giáo viên ôm trẻ tháo chạy thục mạng khỏi đám cháy lớn ở tỉnh Bình Dương Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi lan sang trường mầm non bên cạnh. Lúc này, các giáo viên hô hoán rồi ôm các trẻ tháo chạy thục mạng ra bên ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-giao-quy-xin-loi-phu-huynh-tai-truong-thong-tin-moi-nhat-273712.html