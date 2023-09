Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4

Sau khi được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, đoạn clip trên nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Một số người cho rằng, hành vi này của người phụ huynh đã đi ngược lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ủng hộ hành động của người mẹ.

“Tôi đồng ý với cách làm này của người mẹ, nhà trường đã quản lý quá lỏng lẻo mới để xảy ra tình trạng học sinh bị giáo viên đánh. Về phía pháp luật thì vẫn chưa nghiêm khắc với những trường hợp này. Nếu phụ huynh không ra tay, ai sẽ là người đòi lại công bằng cho gia đình và những đứa trẻ?”, một bình luận của cư dân mạng.

“Hai kẻ đầu đường xó chợ gặp nhau, dùng bạo lực để giao lưu chứ chẳng biết làm gì hơn. Hai người này đều như nhau thôi, chẳng ai hiền lành cả. Mà mấy loại người như thế này, giờ đâu còn hiếm gặp”, nhận xét của một người dùng mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về cách xử lý vụ việc. Gia đình học sinh và nữ giáo viên trong đoạn clip đều từ chối trả lời phỏng vấn.

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, để có tiền chi trả những chi phí đắt đỏ, các bậc cha mẹ phải gửi con vào trường mầm non hoặc thuê bảo mẫu về chăm sóc. Mặc dù số tiền phụ huynh bỏ ra không hề nhỏ, nhưng rất nhiều đứa trẻ vẫn thường xuyên bị bạo hành. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên một phần là do nhà trường quản lý quá lỏng lẻo, phần khác là do pháp luật nước này vẫn xử lý chưa nghiêm. Hiện nay trên các trang mạng xã hội, liên tục xuất hiện những đoạn clip quay lại cảnh những đứa trẻ bị giáo viên đánh đập khiến dư luận hoang mang. Do đó, nhiều phụ huynh đã lén đặt camera theo dõi trong nhà, bỏ máy ghi âm vào túi của những đứa trẻ để theo dõi, phát hiện kịp thời khi con mình bị bạo hành.