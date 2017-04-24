Clip: Phụ huynh giật tóc, đá liên tục vào mặt giáo viên bạo hành học sinh

Xã hội 24/04/2017 13:51

Phẫn nộ vì biết con mình bị giáo viên đánh trong lớp học, người mẹ đã tìm đến đánh cô giáo ngay tại trường, theo Shanghaiist.

Suốt một tuần qua, dư luận Trung Quốc xôn xao vì đoạn clip ghi lại hình ảnh phụ huynh đánh đập giáot? viên mầm non dã man trong lớp học.

 

Theo thông tin của Shanghaiist, sự việc trên xảy ra tại một trường mầm non tư thục ở Bắc Kinh. Đây cũng là một trong những trường có học phí cao nhất trong khu vực. Câu chuyện bắt đầu khi một học sinh trong trường về nói với mẹ rằng, các giáo viên đã đánh em. Vì xót con nên người mẹ này đã nhanh chóng đến trường yêu cầu xem camera quan sát.

Trong đoạn clip nhà trường cung cấp cho phụ huynh, có thể thấy đứa trẻ bị hai giáo viên đánh liên tục. Em còn bị hai người ném xuống sàn nhà. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, người mẹ không kiềm chế được cảm xúc đã lao vào túm tóc, đè nữ giáo viên xuống sàn rồi đá liên tục vào mặt cô này.

Clip: Phụ huynh giật tóc, đá liên tục vào mặt giáo viên bạo hành học sinh - Ảnh 1
Nữ giáo viên bị phụ huynh giật tóc, đá liên tục vào mặt. Ảnh: Shanghaiist

Sau khi được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, đoạn clip trên nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Một số người cho rằng, hành vi này của người phụ huynh đã đi ngược lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ủng hộ hành động của người mẹ.

“Tôi đồng ý với cách làm này của người mẹ, nhà trường đã quản lý quá lỏng lẻo mới để xảy ra tình trạng học sinh bị giáo viên đánh. Về phía pháp luật thì vẫn chưa nghiêm khắc với những trường hợp này. Nếu phụ huynh không ra tay, ai sẽ là người đòi lại công bằng cho gia đình và những đứa trẻ?”, một bình luận của cư dân mạng.

“Hai kẻ đầu đường xó chợ gặp nhau, dùng bạo lực để giao lưu chứ chẳng biết làm gì hơn. Hai người này đều như nhau thôi, chẳng ai hiền lành cả. Mà mấy loại người như thế này, giờ đâu còn hiếm gặp”, nhận xét của một người dùng mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về cách xử lý vụ việc. Gia đình học sinh và nữ giáo viên trong đoạn clip đều từ chối trả lời phỏng vấn.

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, để có tiền chi trả những chi phí đắt đỏ, các bậc cha mẹ phải gửi con vào trường mầm non hoặc thuê bảo mẫu về chăm sóc. Mặc dù số tiền phụ huynh bỏ ra không hề nhỏ, nhưng rất nhiều đứa trẻ vẫn thường xuyên bị bạo hành. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên một phần là do nhà trường quản lý quá lỏng lẻo, phần khác là do pháp luật nước này vẫn xử lý chưa nghiêm. Hiện nay trên các trang mạng xã hội, liên tục xuất hiện những đoạn clip quay lại cảnh những đứa trẻ bị giáo viên đánh đập khiến dư luận hoang mang. Do đó, nhiều phụ huynh đã lén đặt camera theo dõi trong nhà, bỏ máy ghi âm vào túi của những đứa trẻ để theo dõi, phát hiện kịp thời khi con mình bị bạo hành.

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