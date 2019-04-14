Vụ chồng tát vợ đôm đốp trên giường bệnh: Hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ

Xã hội 14/04/2019 18:13

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ trong bệnh viện được chia sẻ rộng rãi, những người hàng xóm đã tiết lộ hoàn cảnh của gia đình này.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mắng chửi, tát đôm đốp vào mặt người vợ đang truyền nước trong bệnh viện. Dù bị đánh nhưng người vợ chỉ nằm yên mà không nói hay phản ứng gì. Những người xung quanh thấy vậy đã lên tiếng khuyên ngăn người chồng.

Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và lên tiếng chỉ trích người chồng. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng của cư dân mạng, hàng xóm chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến gia đình này.

Được biết, trong khoảng một năm nay, người vợ phát bệnh điên và người chồng luôn bên cạnh chăm sóc tận tình. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì người vợ không chịu nằm yên để truyền thuốc nên ông chồng mới tức giận đánh chửi.

Theo lời người hàng xóm sống gần nhà cặp vợ chồng này, từ lúc vợ mắc bệnh nặng, ngay cả việc đi vệ sinh cũng không thể tự xử lý thì người chồng luôn ở cạnh chăm sóc vợ ăn uống, tắm gội.

Cũng đã có lần người chồng đưa vợ vào bệnh viện tâm thần để chữa trị nhưng vì hoàn cảnh sống không được tốt, sợ vợ khổ nên ông lại đưa về chăm sóc và tìm cách chữa trị.

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Hình ảnh người chồng mắng chửi, đánh đập vợ trong một bệnh viện ở Hưng Yên khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Có thể trong lúc xảy ra sự việc, vì thấy vợ không làm chủ được hành động khiến việc truyền nước gặp khó khăn nên người chồng đã lớn tiếng quát mắng và đánh vợ mình dẫn đến việc bị cộng đồng mạng lên án.

"Mọi người chỉ nhìn thấy hành động bác ấy tát vợ thôi, nhưng có biết được bác gái không làm chủ được bản thân mình nữa. Người kia chỉ biết quay clip thôi chứ không biết bệnh tình của bác gái như thế nào”, trích chia sẻ của người này trên Một thế giới.

Một số người tỏ ra thông cảm cho ông chồng khi đã cực khổ chăm lo cho vợ mình. Tuy nhiên, có không ít người cho rằng dù bực bội đến mấy thì cũng không nên đánh vợ, nhất là khi người vợ đã không thể làm chủ được hành vi của mình. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc. 

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Mặc dù người vợ đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim tiêm truyền nước nhưng người đàn ông này lại thẳng tay tát vào mặt, nói những lời khó nghe khiến ai nấy đều bức xúc.

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