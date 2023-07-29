Vụ chị chồng dùng nước sôi đổ vào người em dâu và cháu ruột: Bác sĩ hé lộ tình trạng sức khoẻ của 2 mẹ con

Hiện 2 nạn nhân trong vụ việc là chị B.T.X. (SN 1989, trú xóm Sào Đông, xã Sào Báy) và con gái là cháu B.K.V (SN 2019). Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, liên quan đến vụ việc chị chồng đổ nước sôi vào người em dâu và cháu ruột, bác sĩ Đinh Thế Hải - Phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận 2 mẹ con chị X., các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, điều trị bằng phác đồ thay băng bỏng, dùng kháng sinh và bù dịch. Sau hơn 2 ngày nhập viện, sức khoẻ của mẹ con chị X. đã cơ bản ổn định. Chị B.T.X đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin Qua thăm khám, điều trị, các bác sĩ xác định cháu V. bị đau rát vùng lưng, vùng lưng bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, nề đỏ có phỏng nước. Hiện cháu V. đã tỉnh táo, tiếp xúc được, không quấy khóc.

Hiện cháu V. đã tỉnh táo, tiếp xúc được, không quấy khóc - Ảnh: Đại Đoàn Kết Về phần chị X. được xác định đau rát vùng cổ, lưng, ngực, bụng. Vùng cổ bỏng độ 2, diện tích khoảng 2%, vùng lưng và mông bỏng độ 1, 2 diện tích khoảng 16%, vùng ngực và bụng bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, tổng diện tích bỏng khoảng 25% và đang có thai 3 tháng. Hiện chị X. tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, không khó thở, không sốt, không phù hoặc xuất huyết dưới da. Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, vào tối 26/7 tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, do có mâu thuẫn từ trước mà Bùi Thị Lành (SN 1983, trú tại xóm Sào Đông, Sào Báy) đã cầm ấm đựng nước sôi đổ lên người em dâu là chị B.T.X. (SN 1989, trú tại xóm Sào Đông, đang mang thai tháng thứ 3) và con nhỏ tên V. (SN 2019).

Hậu quả khiến chị X và cháu bị bỏng nặng ở vùng lưng và ngực bụng phải nhập viện cấp cứu. Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, chị B.T.X cho biết: “Tối 26/7, chị Lành lên nhà tôi để yêu cầu vợ chồng tôi trả tiền nợ xây ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở, khi đó tôi đang ngồi bế con là cháu V. Sau khi tôi nói chưa có tiền để trả vì có con nhỏ lại đang mang thai, không thể đi làm thì chị Lành đi vào sau bếp, cầm ấm siêu tốc đang sôi bất ngờ đổ lên người 2 mẹ con từ phía sau. Khi tôi khóc lớn kêu cứu thì chồng tôi có chạy vào nhưng không hề đưa 2 mẹ con đi bệnh viện mà còn ấn đầu tôi xuống cấm khóc. Còn chị Lành thì ngồi yên một chỗ, trơ mắt nhìn 2 mẹ con tôi đang bị bỏng. May mắn là bà con hàng xóm đã đến hỗ trợ, kịp thời đưa tôi và con đi cấp cứu”. Theo chị X., vợ chồng chị sinh được 2 người con gái (1 bé 10 tuổi, 1 bé 4 tuổi), hiện chị đang mang thai bé thứ 3 mới được 3 tháng. Do 2 vợ chồng chưa có nhà nên đang ở nhờ căn nhà mà chị Lành xây trên khu đất đứng tên mẹ chồng chị. Đã nhiều lần chị Lành yêu cầu chị X. trả số tiền mà chị Lành bỏ ra để xây căn nhà trên nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên chị chưa có tiền trả. Bởi vậy chị Lành thường xuyên đuổi mẹ con chị ra khỏi ngôi nhà đó, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì xảy ra vụ việc trên. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.

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