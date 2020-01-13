Vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư tử vong: Mẹ gào khóc gọi con, cha thất thần tại hiện trường

Xã hội 13/01/2020 14:43

Nghe tin con gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư tử vong, người mẹ khóc ngất tại hiện trường, còn bố nạn nhân suy sụp tinh thần, không thể đứng vững. 

Mới đây, tại chung cư Star Tower (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 tử vong gây xôn xao dư luận.

Khoảng 7 giờ sáng 13/1, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ mái che tòa C của chung cư nên tưởng nhà nào làm rơi đồ. Khi phát hiện là một cháu bé ai nấy đều vô cùng bàng hoàng.

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Bé gái rơi từ tầng 25 chung cư tử vong - Ảnh: FB

Theo điều tra, bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố của bé đi vắng, còn mẹ vừa ra ngoài đi chợ.

Khi biết tin con gái qua đời, người mẹ gào khóc tại hiện trường, còn bố bé gái suy sụp tinh thần, không thể đứng vững. 

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Người mẹ gào khóc đòi gặp con - Ảnh: FB
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Bố nạn nhân ngồi thất thần ở hiện trường - Ảnh: FB

Một người hàng xóm cho biết mỗi gia đình đều phải tự làm rào sắt bên ngoài để che chắn, nhà bé gái chưa kịp làm thì xảy ra việc này.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. 

Cách đây không lâu, tại chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng xảy ra vụ bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm.

Nạn nhân là H. (SN 2008), sinh sống cùng gia đình tại tầng 39, hiện đang là học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Khoảng 2 giờ sáng, một số cư dân phát hiện bé H. nằm tử vong ở dưới sân tòa nhà nên báo công an.

Đến 6 giờ sáng, gia đình vào phòng gọi cháu bé dậy ăn sáng đi học, nhưng không thấy cháu bé đâu. Bố mẹ cháu bé tức tốc kiểm tra camera rồi đi tìm.

Cùng lúc đó, qua khu vực ban công gia đình phát hiện có đám đông đang ồn ào phía bên dưới. Khi mọi người xuống kiểm tra thì đau đớn phát hiện con gái đã tử vong.

Theo một số người dân có mặt ở hiện trường, sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cháu bé ngồi khóc lớn dưới gốc cây đại, bên cạnh là thi thể con gái. Khi xe cứu thương tới, mọi người đưa thi thể cháu đi, bố nạn nhân quỳ rất lâu sau xe và khóc, không nói lời nào. Cảnh tượng đau lòng khiến những người chứng kiến xót xa vô cùng.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn trẻ em Hà Nội

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