Liên quan đến vụ Phó khoa sản đầu độc cháu nội ở Thái Bình, một đồng nghiệp tại bệnh viện chia sẻ: "Có thể hành động ấy bột phát trong lúc quẫn trí. Nhưng nói gì thì nói, không thể đang tâm đầu độc cháu mình vì lý do ấy được, nhất là chị ấy đang khoác áo thầy thuốc, nghề luôn phải đặt hai chữ 'cứu người' lên làm đầu".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ hình sự Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969) trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình để điều tra về hành vi đầu độc cháu. Được biết, bà Lệ đang là Phó khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc, một bác sĩ hiện làm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cho biết, bà Lệ hành nghề y, phấn đấu từ tuyến xã lên đến Trung tâm y tế huyện, sau đó mới về bệnh viện giữ chức Phó khoa sản.

Trong quá trình công tác tại cơ quan, bà Lệ luôn hoàn thành tốt chuyên môn, không có điều tiếng, khúc mắc gì với đồng nghiệp. Thông tin bà Lệ đầu độc khiến tất cả đồng nghiệp bất ngờ. Hiện bệnh viện đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng với bà Lệ. Đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ - Ảnh: Tiền Phong Còn theo thông tin đăng tải trên Tiền Phong, một hàng xóm của nghi phạm chia sẻ: "Thường ngày, bà Lệ là người nhanh nhẹn, hay nói, không có điều tiếng gì. Phòng khám sản Tân Bình của bà ấy cũng khá đông khách và được nhiều người đánh giá có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, về gia đình thì bà Lệ rất vất vả vì có cháu bị nhiều bệnh bẩm sinh. Nhiều lúc cháu bé la hét vì đau đớn, chúng tôi vẫn thấy bà ấy khóc, nói 'Giá có thể mang bệnh, đau đớn thay cho cháu để nó lớn làm người'. Có thể trong lúc quẫn trí, bà ấy đã nghĩ quẩn, dẫn đến hành động nhẫn tâm là đầu độc cháu".

Một bác sỹ ở bệnh viện này cho biết: "Chúng tôi cũng biết chị Lệ rất khổ vì có cháu bị tật bệnh bẩm sinh. Có thể hành động ấy bột phát trong lúc quẫn trí. Nhưng nói gì thì nói, không thể đang tâm đầu độc cháu mình vì lý do ấy được, nhất là chị ấy đang khoác áo thầy thuốc, nghề luôn phải đặt hai chữ 'cứu người' lên làm đầu". Như đã đưa tin, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân L.T.D.M. (11 tháng tuổi) trong tình trạng nguy kịch. Cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh, bại não, hở hàm ếch và tim bẩm sinh. Đến ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột nên gia đình đã trình báo công an. Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ đến làm việc. Bước đầu đối tượng thừa nhận đã hai lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống để "giải thoát cho cháu". Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bà nội tiêm thuốc chuột vào sữa để đầu độc cháu bại não ở Thái Bình đối diện mức án 20 năm tù Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định qua những thông tin ban đầu, thấy đây là bi kịch trong gia đình. Rất có thể vì thấy cháu nội từ khi sinh ra không bình thường do sinh non, bị bệnh bại não, hở hàm ếch, thường xuyên ốm yếu nên đã tìm cách sát hại cháu để giải thoát khỏi những gánh nặng cho gia đình.

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