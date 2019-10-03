Vụ 3 người tử vong trong xe Mercedes: Quặn lòng lời chào cuối của người mẹ

Xã hội 03/10/2019 12:04

Dòng tâm sự của người phụ nữ mất cả con, dâu và cháu trong vụ 3 người tử vong trong xe Mercedes ở Tiền Giang khiến nhiều người rưng rưng.

Vụ việc 3 người tử vong trong xe Mercedes tại Tiền Giang vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt, khi đọc được lời tâm sự của người mẹ mất cả con trai, con dâu lẫn cháu nội trong cùng 1 ngày, nhiều người không khỏi xúc động. 

Tối qua (2/10), không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ trong xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), nơi có 3 người trong cùng một gia đình tử vong trên xe Mercedes được tìm thấy dưới kênh. Đau đớn hơn, trong 3 nạn nhân có một phụ nữ mang thai gần 8 tháng. 

3 nguoi tu vong trong xe Mercedes 1
Không khí tang thương bao trùm căn nhà có 3 người tử vong trong xe Mercedes - Ảnh: Helino

Nạn nhân được xác định là P.P.D.K (20 tuổi), P.P.D.A (25 tuổi, anh của K.) và T.N.H.T (24 tuổi, vợ của A., cùng trú tại TP. Mỹ Tho). Sự ra đi đột ngột của 2 người con trai cùng con dâu và cháu nội khiến người mẹ chết lặng. Trong suốt đám tang, người phụ nữ tội nghiệp gục khóc bên 3 chiếc quan tài lạnh lẽo. Sau đám tang, khi đã bình tĩnh hơn được phần nào, bà đã gửi những lời chào cuối cùng đến các con, cháu của mình trên trang cá nhân.

Người mẹ viết: “Các con, cháu rủ nhau đi hết, để lại mình tôi lạnh lẽo quá. Sao các con cháu ra đi sớm vậy? Không để mẹ, bà được chăm sóc, ôm ấp nữa vậy? Các con, cháu nội ơi! Các con, cháu hãy siêu thoát, tiếp tục yêu thương, đùm bọc, lo lắng cho nhau ở thế giới bên kia nha. Lo cho cháu nội của mẹ nha. Ba mẹ không còn cơ hội để chăm sóc, lo lắng, bảo bọc các con, cháu nữa rồi. Cho mẹ kêu tên các con lần cuối... Cháu yêu của bà ơi”.

3 nguoi tu vong trong xe Mercedes 2
Lời tâm sự đau xót của người mẹ tội nghiệp trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đọc dòng trạng thái đau thương của người mẹ, đông đảo cư dân mạng đã để lại lời chia buồn và an ủi, hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 2/10, người dân sống xung quanh kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện vết bánh xe kéo dài và một số bộ phận của ô tô tại bãi đất trống. Sau khi lần theo dấu vết, người dân phát hiện một chiếc ô tô dưới lòng kênh. Ngay sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và trục vớt chiếc xe lên bờ. Khi kiểm tra bên trong, mọi người tìm thấy 3 nạn nhân tử vong.

3 nguoi tu vong trong xe Mercedes 3
Hiện trường người dân phát hiện chiếc xe ô tô - Ảnh: Internet

Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 30/9, 3 nạn nhân đi trên chiếc xe Mercedes đến một quán karaoke tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho để hát cùng nhóm bạn. Đến khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/10, cả ba ra về thì gặp nạn. 

Quặn lòng đám tang 3 người chết trong xe Mercedes dưới kênh nước, người mẹ khóc ngất bên linh cữu các con

Quặn lòng đám tang 3 người chết trong xe Mercedes dưới kênh nước, người mẹ khóc ngất bên linh cữu các con

Tối 2/10, không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ trong xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khi cả 3 người trong một gia đình tử vong trên xe Mercedes dưới kênh nước. Đau xót hơn, trong số 3 nạn nhân có một người phụ nữ đang mang thai gần 8 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiền Giang tai nạn giao thông cả nhà chết trong xe mercedes

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 46 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản