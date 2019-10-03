Dòng tâm sự của người phụ nữ mất cả con, dâu và cháu trong vụ 3 người tử vong trong xe Mercedes ở Tiền Giang khiến nhiều người rưng rưng.

Vụ việc 3 người tử vong trong xe Mercedes tại Tiền Giang vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt, khi đọc được lời tâm sự của người mẹ mất cả con trai, con dâu lẫn cháu nội trong cùng 1 ngày, nhiều người không khỏi xúc động. Tối qua (2/10), không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ trong xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), nơi có 3 người trong cùng một gia đình tử vong trên xe Mercedes được tìm thấy dưới kênh. Đau đớn hơn, trong 3 nạn nhân có một phụ nữ mang thai gần 8 tháng.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà có 3 người tử vong trong xe Mercedes - Ảnh: Helino Nạn nhân được xác định là P.P.D.K (20 tuổi), P.P.D.A (25 tuổi, anh của K.) và T.N.H.T (24 tuổi, vợ của A., cùng trú tại TP. Mỹ Tho). Sự ra đi đột ngột của 2 người con trai cùng con dâu và cháu nội khiến người mẹ chết lặng. Trong suốt đám tang, người phụ nữ tội nghiệp gục khóc bên 3 chiếc quan tài lạnh lẽo. Sau đám tang, khi đã bình tĩnh hơn được phần nào, bà đã gửi những lời chào cuối cùng đến các con, cháu của mình trên trang cá nhân. Người mẹ viết: “Các con, cháu rủ nhau đi hết, để lại mình tôi lạnh lẽo quá. Sao các con cháu ra đi sớm vậy? Không để mẹ, bà được chăm sóc, ôm ấp nữa vậy? Các con, cháu nội ơi! Các con, cháu hãy siêu thoát, tiếp tục yêu thương, đùm bọc, lo lắng cho nhau ở thế giới bên kia nha. Lo cho cháu nội của mẹ nha. Ba mẹ không còn cơ hội để chăm sóc, lo lắng, bảo bọc các con, cháu nữa rồi. Cho mẹ kêu tên các con lần cuối... Cháu yêu của bà ơi”.

Lời tâm sự đau xót của người mẹ tội nghiệp trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Sau khi đọc dòng trạng thái đau thương của người mẹ, đông đảo cư dân mạng đã để lại lời chia buồn và an ủi, hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 2/10, người dân sống xung quanh kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện vết bánh xe kéo dài và một số bộ phận của ô tô tại bãi đất trống. Sau khi lần theo dấu vết, người dân phát hiện một chiếc ô tô dưới lòng kênh. Ngay sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc và trục vớt chiếc xe lên bờ. Khi kiểm tra bên trong, mọi người tìm thấy 3 nạn nhân tử vong. Hiện trường người dân phát hiện chiếc xe ô tô - Ảnh: Internet Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 30/9, 3 nạn nhân đi trên chiếc xe Mercedes đến một quán karaoke tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho để hát cùng nhóm bạn. Đến khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/10, cả ba ra về thì gặp nạn.

Quặn lòng đám tang 3 người chết trong xe Mercedes dưới kênh nước, người mẹ khóc ngất bên linh cữu các con Tối 2/10, không khí tang thương bao trùm khắp con xóm nhỏ trong xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khi cả 3 người trong một gia đình tử vong trên xe Mercedes dưới kênh nước. Đau xót hơn, trong số 3 nạn nhân có một người phụ nữ đang mang thai gần 8 tháng.

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