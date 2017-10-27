Vợ sắp cưới mang thai 14 tuần bị bỏng nặng, chồng nhẫn tâm ôm tiền quyên góp bỏ trốn

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên là hai mẹ con Trần Thị Loan (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và bé Trần Kim Hùng (2 tuổi). Lúc xảy ra tai nạn, chị Loan đang mang thai 14 tuần tuổi. Dù sự việc đã xảy ra hơn 20 ngày nhưng mỗi khi nhắc đến sự việc, chị vẫn không cầm được nước mắt.

Giật mình thức dậy trong đêm không nhìn thấy mẹ, đứa bé hai tuổi cầm nến để tìm. Không may ngọn nến rớt xuống đất khiến bình xăng dưới gầm giường bùng cháy biến hai mẹ con thành ngọn đuốc sống.

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Thời Đại, chị Loan run rẩy kể: “Lúc đó bé đang ngủ còn em đi vệ sinh. Bé thức dậy không thấy em đâu liền cầm ngọn nến bên giường quơ qua quơ lại tìm kiếm. Không may ngọn nến rớt xuống bình xăng pha nhớt dưới gầm giường bùng cháy. Nghe tiếng bé khóc, em chạy vào ôm bé thì chân vướng vào cái màn đang cháy…”.

Nghe tiếng mẹ con chị Loan la hét, người chồng sắp cưới đang câu cá ở gần đó chạy vội về nhà nhưng đã muộn màng. Ngay lập tức, anh ôm vợ con chạy bộ hơn 1 km ra đường nhờ người chở lên bệnh viện. Sau đó, mẹ con chị được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng đến 47%. Vết bỏng rải rác toàn thân, nhiều nhất là ở mặt và tứ chi. Các bác sĩ đã gặp rất nhiều khó khăn khi vừa chữa trị cho chị Loan vừa phải giữ thai.

Cuộc đời đau khổ của người phụ nữ bị chồng phụ bạc

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Loan mang đứa con trai hai tuổi từ Sóc Trăng lên Đắk Nông để làm việc. Tại đây, chị gặp và yêu người đàn ông thứ hai cũng là cha của cái thai 14 tuần tuổi trong bụng chị. Những ngày đầu khi sự việc xảy ra, anh ta có xuống bệnh viện chăm sóc hai mẹ con chị Loan nhưng sau khi nhận được tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân thì người chồng sắp cưới này liền mang theo 60 triệu đồng biến mất.

Hiện tại, chị Loan phải sống nhờ vào số tiền mà các mạnh thường quân quyên góp trước đó trong khi bé Hùng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).