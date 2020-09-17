Vợ nhờ dẫn con đi hóng mát, chồng ngủ thẳng cẳng để con nằm bên đường khiến dân mạng tranh cãi

Xã hội 17/09/2020 16:37

Ăn cơm xong, vợ bảo chồng dẫn con đi hóng mát. Khi đi tìm, chị phát hiện chồng ngủ thẳng cẳng còn con nằm bên cạnh. Hình ảnh gây bão này đã gây tranh cãi trên các diễn đàn.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp cảnh ông bố đẩy xe chở con đi dạo nhưng lại nằm ngủ thẳng cẳng. Trong khi đó, đứa bé nằm trong chiếc xe đẩy ngay bên cạnh một mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh gây bão này gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn. Theo chia sẻ của một người dùng mạng xã hội, người chồng trong ảnh được vợ nhờ đẩy xe cho con nhỏ đi dạo. Vì không thấy chồng về nên người vợ nóng ruột chạy đi tìm. Khi tìm thấy, chị nhìn thấy tình cảnh "dở khóc dở cười", chồng bịt khẩu trang cẩn thận, nằm ngủ thẳng cẳng để con nằm trong xe đẩy ở bên cạnh.

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Ông bố bị dân mạng phê bình vì để con ngủ ngoài công viên - Ảnh:  FB

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích ông bố vì trông giữ con không cẩn trọng. Nhiều người cho rằng nếu đưa trẻ đến những nơi đông người nhưng lại ngủ như vậy sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu bắt cóc bé. Cư dân mạng hy vọng các ông bố bà mẹ sẽ cẩn thận hơn trong việc chăm con, đừng chỉ vì một phút bất cẩn mà phải ân hận cả đời.

Tuy nhiên, ngay sau đó người vợ đã lên tiếng giải thích vụ việc. Được biết, bức ảnh này do chính chị chụp, người chồng chỉ diễn cho vui để chụp ảnh mà thôi. Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân sinh, nơi anh chồng nằm không phải công viên mà chỉ là sảnh của tòa nhà chung cư hai vợ chồng đang ở. Cũng theo nguồn tin trên, ở khu vực này, bảo vệ luôn có mặt 24/24.

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