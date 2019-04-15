Mặc dù bé gái đã cố gắng trốn vào lớp nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đi theo sàm sỡ khiến nạn nhân vô cùng hoảng sợ.

Chiều qua (14/4), trao đổi với báo chí, chị V.T.M.D (sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc con gái 10 tuổi (đang học lớp 4) của mình bị một người đàn ông hơn 50 tuổi sàm sỡ trong lúc đến lớp.

Trước đó, vào trưa 6/4 bé P.T.M.H (sinh năm 2009, học sinh lớp 4 của một trường tiểu học ở xã Mỹ Thạnh Trung) trở về nhà trong tình trạng hốt hoảng. Khi được gia đình hỏi, H. kể rằng khoảng 6 giờ sáng em đến trường thì bị một người đàn ông đến gần ôm, hôn rồi sờ soạng khắp người khiến H. vô cùng hoảng sợ.

Bị người đàn ông lạ sàm sỡ, bé H. sợ hãi vẫn chưa dám đến trường - Ảnh: Internet

Sau đó, dù bé đã cố vùng vẫy để đi vào lớp nhưng người đàn ông này vẫn đuổi theo và có hành động tương tự. Nghe con gái kể lại vụ việc, gia đình vô cùng bức xúc nên đã đến trường nhờ trích xuất camera để làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra, phụ huynh và nhà trường xác định người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé H. là ông N.H.L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, cũng là phụ huynh của 1 học sinh lớp 4 của trường này). Khi được mời lên làm việc, người đàn ông này bất ngờ quỳ gối xin lỗi, hy vọng gia đình sẽ bỏ qua nhưng người thân của bé H. không đồng ý.

Người đàn ông này cho biết, vào thời điểm trên ông cũng đưa con trai đến trường, sau đó lấy bánh mì đã mua sẵn trước đó phát cho các bé học sinh. Vì thấy H. dễ thương nên mới ôm và hôn bé.

Giải thích nguyên nhân đuổi theo bé và sờ soạng lần nữa, người đàn ông này cho biết vì thấy mình hôn bé là sai nên lại gần với ý định nắm tay xin lỗi nhưng bé H. lại bỏ chạy.

Vì bé H. vẫn đang sợ hãi nên người nhà đã cho bé tạm thời nghỉ học. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Tạm giữ hình sự người đàn ông nghi sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ tối ở Hà Nội Theo Công an quận Thanh Xuân, qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác minh được đối tượng liên quan. Đối tượng này 41 tuổi, trú tại địa bàn quận Thanh Xuân, hiện công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục đấu tranh, khai thác.

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