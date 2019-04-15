Vĩnh Long: Bé gái lớp 4 nghi bị phụ huynh trong trường 'nựng', hoảng sợ không dám đến lớp

Xã hội 15/04/2019 12:03

Mặc dù bé gái đã cố gắng trốn vào lớp nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đi theo sàm sỡ khiến nạn nhân vô cùng hoảng sợ.

Chiều qua (14/4), trao đổi với báo chí, chị V.T.M.D (sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc con gái 10 tuổi (đang học lớp 4) của mình bị một người đàn ông hơn 50 tuổi sàm sỡ trong lúc đến lớp.

Trước đó, vào trưa 6/4 bé P.T.M.H (sinh năm 2009, học sinh lớp 4 của một trường tiểu học ở xã Mỹ Thạnh Trung) trở về nhà trong tình trạng hốt hoảng. Khi được gia đình hỏi, H. kể rằng khoảng 6 giờ sáng em đến trường thì bị một người đàn ông đến gần ôm, hôn rồi sờ soạng khắp người khiến H. vô cùng hoảng sợ.

Vĩnh Long: Bé gái lớp 4 nghi bị phụ huynh trong trường 'nựng', hoảng sợ không dám đến lớp - Ảnh 1
Bị người đàn ông lạ sàm sỡ, bé H. sợ hãi vẫn chưa dám đến trường - Ảnh: Internet

Sau đó, dù bé đã cố vùng vẫy để đi vào lớp nhưng người đàn ông này vẫn đuổi theo và có hành động tương tự. Nghe con gái kể lại vụ việc, gia đình vô cùng bức xúc nên đã đến trường nhờ trích xuất camera để làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra, phụ huynh và nhà trường xác định người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé H. là ông N.H.L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, cũng là phụ huynh của 1 học sinh lớp 4 của trường này). Khi được mời lên làm việc, người đàn ông này bất ngờ quỳ gối xin lỗi, hy vọng gia đình sẽ bỏ qua nhưng người thân của bé H. không đồng ý.

Người đàn ông này cho biết, vào thời điểm trên ông cũng đưa con trai đến trường, sau đó lấy bánh mì đã mua sẵn trước đó phát cho các bé học sinh. Vì thấy H. dễ thương nên mới ôm và hôn bé.

Giải thích nguyên nhân đuổi theo bé và sờ soạng lần nữa, người đàn ông này cho biết vì thấy mình hôn bé là sai nên lại gần với ý định nắm tay xin lỗi nhưng bé H. lại bỏ chạy.

Vì bé H. vẫn đang sợ hãi nên người nhà đã cho bé tạm thời nghỉ học. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Tạm giữ hình sự người đàn ông nghi sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ tối ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự người đàn ông nghi sàm sỡ 2 bé gái trong ngõ tối ở Hà Nội

Theo Công an quận Thanh Xuân, qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác minh được đối tượng liên quan. Đối tượng này 41 tuổi, trú tại địa bàn quận Thanh Xuân, hiện công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục đấu tranh, khai thác.

Xem thêm
Từ khóa:   sàm sỡ bé gái dâm ô bé gái

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 30 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản