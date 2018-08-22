U50 nhận cái kết đắng sau khi cùng bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ ngủ qua đêm

Xã hội 22/08/2018 17:01

Được bé gái nhờ đến đón, người đàn ông 46 tuổi chở bé gái vào nhà nghỉ rồi đòi 'giao lưu một chút cho vui'.

Mới đây, VKS nhân dân huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Nguyễn Văn Trắc (46 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo bản cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 28/6/2018, Trắc đang ở nhà ngủ thì nhận được điện thoại của bé gái tên K. (SN 2004) nhờ qua chở về. Do có quen biết từ trước nên Trắc đồng ý. 

Tuy nhiên khi Trắc tới nơi, K. không chịu về nhà vì sợ mẹ la mắng. Cô bé bảo Trắc chở đi tìm nhà nghỉ để ngủ qua đêm rồi sáng hôm sau mới về nhà. Trắc đồng ý và chở K. đến một nhà nghỉ trên địa bàn thuê phòng.

Khi nằm chung giường, Trắc gác chân qua người của K. Thấy cô bé không phản ứng, Trắc tiếp tục dụ dỗ và đòi "giao lưu một chút cho vui".

Không thấy bé gái phản đối, Trắc đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Đến 4 giờ sáng, đối tượng lại quan hệ với K. một lần nữa.

Sau khi biết chuyện, gia đình K. đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi của Trắc.

U50 nhận cái kết đắng sau khi cùng bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ ngủ qua đêm - Ảnh 1
Bé gái bị người đàn ông U50 'hại đời' trong nhà nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ việc giao cấu với người dưới 16 tuổi. Lần gần đây là ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Nam thanh niên Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trinh) quen biết với bé B.T.K.N (12 tuổi) qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Ngày 2/4/2018, sau khi nghe N. tâm sự đang buồn chuyện gia đình và muốn bỏ nhà đi, Tâm rủ bạn gái đến nhà bạn mình là Nguyễn Văn Phúc tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) ở tạm.

Trong thời gian ở tại nhà Phúc từ ngày 2/4/2018 đến ngày 5/4/2018, Tâm đã chủ động giao cấu với em N. 5 lần.

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