Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Xã hội 21/08/2018 17:21

Từng bị chủ cửa hàng đuổi vì quá xấu, Oanh quyết tâm thay đổi bản thân. Sau khi công khai loạt ảnh xinh đẹp hiện tại, cô gái trẻ khiến hàng ngàn người phải ngưỡng mộ.

Con gái ai cũng mong muốn được sở hữu ngoại hình xinh đẹp để tự tin trước mặt mọi người. Tuy nhiên, chỉ một số ít người may mắn có nét đẹp trời sinh, còn phần lớn các cô gái đều ít nhiều tự ti về một nhược điểm nào đó trên cơ thể.

Bên cạnh đó, một số người vì sở hữu ngoại hình kém sắc nên luôn gặp trắc trở trong công việc và cuộc sống. Thậm chí có một cô gái đã từng bị đuổi việc chỉ vì quá xấu. 

Người chúng tôi muốn nói đến là Cao Thị Oanh, đến từ Bắc Ninh. Mới đây, trong một nhóm kín về phẫu thuật thẩm mỹ trên Facebook, Oanh đã chia sẻ quá trình "vịt hóa thiên nga" của mình khiến nhiều người sửng sốt.

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Trước đây, Oanh luôn tự ti về ngoại hình của mình - Ảnh: FBNV
Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2

Cô gái trẻ quyết định lột xác - Ảnh: FBNV

"Em chào mọi người. Em vào nhóm lâu rồi nhưng nay mới dám kể chuyện với mọi người. 

Em đã từng rất xấu và nghèo. Em vào nhóm và thấy các chị ai cũng xinh đẹp nên cũng chỉ mong được thay đổi chút ít để giống những người bình thường khác. Nhưng mà em không có tiền, không có công việc ổn định và chẳng biết khi nào mới có tiền chỉnh sửa, đặc biệt là cái môi của em. Trước đây em có dành dụm được tầm 6 triệu làm môi ở 1 chỗ, nhưng họ cắt hỏng nên em thất vọng, cứ tưởng mình không cứu được, sẽ mãi chỉ xấu thế thôi.

Năm ngoái em có đăng ký chương trình "Diện mạo hoàn hảo" của một thẩm mỹ viện. Em được họ tài trợ hết mọi chi phí để "đập đi xây lại": cắt mí, nâng mũi, chỉnh hàm hô, gọt hàm, trượt hàm, hạ gò má, tạo hình môi, độn cằm. Em trải qua 3 lần mổ, nói chung là vô cùng đau đớn. Nhưng vẫn không đau bằng cảm giác hồi xưa khi bị mọi người xung quanh miệt thị ngoại hình nên em thấy đáng lắm.

Hôm tết, ông anh họ đến nhà em chơi, hỏi: "Em con ai?" Em chỉ biết cười. Sau đó bố mẹ em giải thích anh ấy mới tin đó là em. Hiện tại thì công việc của em ổn định, cuộc sống vui vẻ và cái em hài lòng nhất là ra ngoài em tự tin hơn nhiều. 

Giờ thì em chỉ quyết cắm mặt vào kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ và tận hưởng thôi. Thực sự em rất cảm ơn chương trình của thẩm mỹ viện đã giúp em được như ngày hôm nay!".

Đăng kèm những dòng chia sẻ chân thật này là một vài hình ảnh không mấy ưa nhìn của Oanh trước đây.

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Cô gái trẻ trải qua 3 cuộc đại phẫu trong 6 tháng - Ảnh: FBNV

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 7

Những thay đổi rõ nét trên gương mặt trong quá trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh: FBNV

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 8

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 9

Hiện tại, Oanh đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Oanh cho biết, trước đây cô luôn muốn bản thân được xinh đẹp hơn nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên đành bất lực. Khoảng 6 tháng trước, khi đang làm kế toán tại một cửa hàng, hôm đó cửa hàng bị thiếu người bán nên Oanh nhiệt tình chạy ra giúp, tuy nhiên chủ cửa hàng lại nói: "Thôi mày vào đi. Mày ra để đuổi hết khách à?". Kể từ khoảnh khắc bị "kỳ thị" đó, Oanh quyết tâm thay đổi bản thân mình.

Trong vòng 6 tháng, cô gái trẻ đã thực hiện 3 ca đại phẫu và nghỉ làm 3 tháng trời. Lần đầu tiên phẫu thuật, Oanh được mẹ vào thăm, tuy nhiên chỉ mấy hôm là mẹ lại về. Bố cô gái dù thương con nhưng cũng chỉ biết động viên tinh thần.

Cả tháng sau phẫu thuật, Oanh chỉ được uống sữa và ăn cháo, 6 tháng tiếp theo cũng phải kiêng khem khá nhiều thứ. Hiện tại thì cô gái đã có thể thoải mái ăn uống, sinh hoạt và không phải lo lắng gì.

"Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em vô cùng ổn. Bố mẹ em rất vui và mọi người đều khen em xinh xắn. Từ khi thay đổi, có nhiều cơ hội đến với em hơn, công việc ổn định và em tự tin hơn rất nhiều. Điều duy nhất em muốn thay đổi nữa là tăng cân lên một chút vì em đang hơi gầy", Oanh chia sẻ.

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 10Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 11Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 12

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 13

Chị em ngưỡng mộ sự dũng cảm cùng quyết tâm thay đổi số phận của cô gái trẻ - Ảnh: FBNV

Câu chuyện của Cao Thị Oanh đã nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết các chị em đều thán phục sự dũng cảm của cô gái trẻ, đồng thời chúc mừng cô gái từ nay đã được sống một cuộc đời mới.

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 14

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 15

Cô gái từng bị đuổi việc vì quá xấu khoe ngoại hình 'đập đi xây lại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 16
Giờ đây nụ cười thường xuyên nở trên môi cô gái trẻ - Ảnh: FBNV

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