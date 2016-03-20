Tuyệt đối không cho trẻ dùng đồ chơi này nếu không muốn con mù suốt đời

Xã hội 20/03/2016 20:46

Các quan chức y tế đang cảnh báo các bậc cha mẹ về tác dụng phụ của việc dùng bút laser làm đồ chơi.

Theo Healthadvisorgroup, các quan chức y tế Úc vừa đưa ra cảnh báo cho tất cả phụ huynh khắp thế giới rằng bút laser không phải là đồ chơi vì chúng có thể cực kỳ nguy hiểm. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi một cậu bé 14 tuổi đến từ Tasmia bị mất 75% thị lực vì bị chiếu bút laser vào mắt. Cậu bé đã gặp một số vấn đề thị lực, vì thế bố mẹ đã dẫn cậu đến khám bác sĩ.

Bác sĩ cảm thấy có vấn đề nghiêm trọng với mắt, vì thế ông đã gọi chuyên gia đo thị lực Ben Armitage đến kiểm tra thị lực của cậu bé. Ông Armitage cho hay, mắt cậu bé chỉ bị chiếu laser trong vài giây ngắn ngủi. Ông tiến hành chụp ảnh mắt và nhận thấy võng mạc bị đốt cháy và gây tổn thương vĩnh viễn đối với mặt sau của mắt.

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Cậu bé này đang có nguy cơ mù lòa suốt đời vì bút laser

Armitage cho biết nơi bị ảnh hưởng là khu vực thị lực trung tâm, do đó mức tổn thương bị phóng đại lên nhiều lần. Thị lực của cậu bé hiện chỉ còn 25%. Bút laser đã lấy đi 75% thị lực.

Armitage cho hay, cậu bé không bị đau sau khi tia laser chiếu vào mắt, nhưng thị lực đã bị ảnh hưởng ngay sau đó. Mắt cậu bé bị đốt cháy gần khu vực điểm vàng (macular). Điều đó có nghĩa là gần như chắc chắn cậu bé sẽ bị mù vĩnh viễn.

Armitage lạc quan rằng cậu bé sẽ phục hồi một số thị lực sau khi mắt bớt sưng, nhưng có thể sẽ chịu cảnh mù lòa một phần suốt đời. Hơn nữa, tổn hại với mắt của cậu bé không thể được giải quyết bằng kính mắt. Khu vực bị ảnh hưởng là thị giác trung tâm – nghĩa là nó cho phép bạn nhìn thẳng về phía trước, cho phép bạn đọc, lái xe và nhìn rõ mọi chi tiết. Không có biện pháp nào hiện nay có thể phục hồi được khu vực thị giác trung tâm này.

Do đó, các quan chức y tế Úc cảnh báo cha mẹ không nên mua bút laser cho con làm đồ chơi. Không được cho con chơi món đồ này nếu không muốn chúng có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. 

Tuyệt đối không cho trẻ dùng đồ chơi này nếu không muốn con mù suốt đời - Ảnh 2
Bút laser cực kì nguy hiểm với trẻ em. Ảnh minh họa

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Từ khóa:   cha mẹ bác sĩ

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