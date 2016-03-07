Tưng bừng sự kiện kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân dịp 8/3 năm nay, nhiều sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức để chào mừng kỷ niệm 106 năm thành lập ngày Quốc tế Phụ nữ.

Những sự kiện nổi bật trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2016

Ngày 7/3, Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Ứng phó với thiên tai – câu chuyện của người phụ nữ”. Cuộc triển lãm này sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Triển lãm này sẽ giúp công chúng có cái nhìn thực tế từ câu chuyện của những người phụ nữ bị mất nhà cửa, tài sản vì bão lũ ở Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế.

Ngày 9/3, tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hoạt động Về nguồn và Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Thị Thập – Cuộc đời và sự nghiệp” vào ngày 9/3/2016 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Thị Thập, cố chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1996 – 2016).

Chiều ngày 10/3, đại sứ quán Israel sẽ phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu phim Hoa hậu Thế Giới dũng cảm (Brave Miss World) và thảo luận về đề tài phòng ngừa tấn công tình dục phụ nữ tại L’espace, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mục đích là để phản ánh thực trạng hiếp dâm và khuyến khích các nạn nhân nói ra chuyện đời mình như cựu Hoa hậu thế giới Israel.

Trong tháng 3, nhiều hoạt động của Tháng sách phụ nữ cũng diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Hội sách TP.HCM diễn ra từ ngày 21/3-27/3, còn Hội sách Mùa xuân diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 30/3-30/4.

Nhằm chào mừng ngày 8/3, Nhà Xuất bản Phụ nữ phối hợp với nhiều trang mạng như Vinabook, Tiki.vn, Fahasa… đồng loạt giảm giá cho Tháng sách online.

Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản Phụ nữ cũng tổ chức cuộc thi online “Mẹ chồng – nàng dâu, đâu phải chuyện khó!” từ 0h ngày 1/2 đến 23h59’ ngày 20/3. Đối tượng tham gia cuộc thit? viết này là tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bung-su-kien-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-83-42003.html