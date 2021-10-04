Từ ngày 4/10, học sinh cư trú tại 'vùng xanh' ở Đắk Lắk được đến trường học trực tiếp trở lại

Đối với “vùng xanh,” trẻ 5 tuổi được đến trường để học tập với điều kiện giáo viên và trẻ đều cư trú ở “vùng xanh,” còn các độ tuổi thấp hơn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin của Vietnamplus, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức dạy và học từ ngày 4/10. Trong đó, tùy thuộc vào phân vùng nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức dạy học trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đối với các địa phương được xác định “vùng xanh", trẻ 5 tuổi được đến trường học tập với điều kiện giáo viên và trẻ đều cư trú ở “vùng xanh,” còn các độ tuổi thấp hơn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, từ cấp tiểu học trở lên, học sinh được đến trường học trực tiếp với điều kiện giáo viên, học sinh đều đang cư trú tại "vùng xanh."

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các địa phương thuộc "vùng vàng," "vùng cam," "vùng đỏ," trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Từ cấp tiểu học trở lên, tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến, truyền hình, hướng dẫn giao bài tại nhà.

TBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ tình hình thực tế để quyết hình thức dạy học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt giáo viên, cán bộ, nhân viên và hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chủ động phương án ứng phó với tình huống phát sinh dịch bệnh tại đơn vị.

Các sở, ngành, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Thêm 3 học sinh nhiễm SARS-CoV-2 từ bạn cùng lớp Tỉnh Nghệ An mới phát hiện thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca cộng đồng thì có tới 3 bệnh nhân là học sinh tiểu học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ngay-4-10-hoc-sinh-cu-tru-tai-vung-xanh-o-dak-lak-duoc-den-truong-hoc-truc-tiep-tro-lai-428631.html