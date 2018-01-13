'Truyện Kiều' được PGS.TS Bùi Hiền chuyển thể thành ‘Cuyện Kiều’: Chỉ cần 10 phút, ai cũng có thể đọc vanh vách!

Xã hội 13/01/2018 11:03

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, ngày 12/1 vừa qua, PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ công bố kết quả chuyển thể tác phẩm "Truyện Kiều" sang bảng chữ cải tiến mới do ông đề xuất.

Ông cho biết phải mất 10 ngày để chuyển thể tác phẩm này sang ngôn ngữ cải tiến. Sở dĩ ông chọn "Truyện Kiều" để chuyển thể vì đây là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam.

“Tôi chọn tác phẩm này để chuyển thể ngôn ngữ nhằm thử nghiệm cho công trình nghiên cứu của mình bởi trước đó, bản chuyển đổi của tôi chỉ vỏn vẹn trong một trang giấy”, PGS. giải thích.

Một số câu thơ điển hình trong "Truyện Kiều" được PGS.TS Bùi Hiền chuyển thể như sau:

“Căm năm cow kõi wười ta,

Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau.

Cải kua một kuộk bể zâu,

Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw”.

Còn đây là những câu thơ trong bản gốc của đại thi hào Nguyễn Du:

“Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

'Truyện Kiều' được PGS.TS Bùi Hiền chuyển thể thành ‘Cuyện Kiều’: Chỉ cần 10 phút, ai cũng có thể đọc vanh vách! - Ảnh 1
Một phần "Truyện Kiều" được PGS.TS Bùi Hiền chuyển thể - Ảnh: Internet

Trao đổi với các cơ quan báo chí, PGS.TS Bùi Hiền cho biết ông đã dành gần 300 tiếng đồng hồ để chuyển thể 3.254 câu thơ lục bát của "Truyện Kiều" sang ngôn ngữ “tiếw Việt”.

Mặc dù đã chuyển toàn bộ tác phẩm sang bảng chữ cái mới nhưng ông khẳng định nội dung, tư tưởng thẩm mỹ ban đầu của "Truyện Kiều" không hề bị phá vỡ.

“Truyện Kiều ban đầu được viết bằng chữ Nôm, sau đó mới chuyển qua chữ quốc ngữ như hiện nay. Giờ đây, tôi muốn chuyển sang chữ cải tiến thì các giá trị về nội dung hay giá trị nghệ thuật của tác phẩm vẫn giữ nguyên chứ không thay đổi”, vị PGS. khẳng định.

Ông còn khẳng định, chỉ cần 10 đến 15 phút nghiên cứu 10 âm vị thuộc bảng chữ cái mới là độc giả có thể đọc được tác phẩm "Cuyện Kiều" do ông chuyển thể.

'Truyện Kiều' được PGS.TS Bùi Hiền chuyển thể thành ‘Cuyện Kiều’: Chỉ cần 10 phút, ai cũng có thể đọc vanh vách! - Ảnh 2
Tác giả Bùi Hiền cho biết ông đã mất hơn 300 giờ để hoàn thành việc chuyển thể "Cuyện Kiều" - Ảnh: Internet

Cuối năm 2017, PGS.TS Bùi Hiền đã khiến dư luận tranh cãi kịch liệt khi công bố liên tiếp hai phần nghiên cứu về việc cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt thành “tiếw Việt”.

Theo đó, các âm vị được chuyển đổi như sau:

ch, tr = Cc /chờ/ ; đ = Dd /đờ/; ph = Ff /phờ/ ; c,k,q = Kk /cờ/ ; nh = NH nh /nhờ/(tạm thời); th = Qq /thờ/ ; s, x = Ss /sờ/ ; ng, ngh = Ww /ngờ/ ; kh =Xx /khờ/ ; d, gi, r = Zz /dờ/.

Nóng: Không còn là 'tiếq Việt', PGS.TS Bùi Hiền đề xuất đổi thành bảng chữ cái 'tiếw Việt'

Nóng: Không còn là 'tiếq Việt', PGS.TS Bùi Hiền đề xuất đổi thành bảng chữ cái 'tiếw Việt'

Trong phần một công trình nghiên cứu của PGS.TS Bùi Hiền, ông đề xuất chuyển đổi tiếng Việt thành "tiếq Việt". Thế nhưng đến khi công bố phần hai, ông lại đề xuất đổi thành "tiếw Việt".

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