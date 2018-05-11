‘Trinh tiết có phải là thước đo của người phụ nữ trước hôn nhân?’ câu hỏi của cô gái làm dậy sóng mạng xã hội

Theo lời kể, tình yêu của cô bắt đầu năm 17 tuổi. Ban đầu, đó là một tình yêu đẹp và vô cùng trong sáng. Nhưng qua thời gian, nó đã đi theo một hướng khác và trở thành vết thương lòng của cô suốt nhiều năm qua.

"Trinh tiết có phải là thước đo của người phụ nữ trước hôn nhân?", câu hỏi được một cô gái chia sẻ trên một trang fanpage nổi tiếng của giới trẻ đã làm mạng xã hội dậy sóng nhiều giờ qua.

Tôi yêu anh ấy năm 17 tuổi, tình yêu học trò không toan tính, đẹp như một bức tranh. Tôi nhớ khoảnh khắc anh đứng xa nhìn tôi, nhớ những nét chữ trong lá thư anh gửi, nhớ cái nắm tay rụt rè dưới ghế đá sân trường...

Anh tốt nghiệp cấp 3 trước tôi một năm. Ngày anh đi vào thành phố học, tôi không hề hay biết, không một lời chào, không một tin nhắn, không một lời chia tay rõ ràng. Đến lúc tôi biết thì anh đã đi rồi. Yêu xa? Không. Mối quan hệ đã không còn như trước. Ba tháng sau, anh về. Tôi không biết mình đã sống trong 3 tháng ấy như thế nào. Nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần.

Sự đổ vỡ trong quá khứ khiến cô gái tổn thương, qua 5 năm vẫn chưa thể mở lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khoảnh khắc anh đứng trước mặt, tôi như vỡ oà, chỉ khóc và khóc, anh ôm tôi, một cái ôm đã xoa dịu tất cả những trách móc, oán than anh trong 3 tháng qua. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm chia tay lớp cuối cấp, tôi uống quá chén, anh đến đón tôi..... lúc tỉnh dậy, tôi như chết lặng, thứ tôi giữ gìn, anh đã lợi dụng lúc tôi say. Tôi nức nở, anh ôm tôi vào lòng, thề hứa sau này ra trường cưới tôi.

Có một lần thì sẽ lần hai, ba.... người ta hay nói, đàn ông cho tình yêu để được tình dục, phụ nữ cho tình dục để được tình yêu. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, anh lao vào nhậu nhẹt bạn bè, rồi tôi phát hiện anh với bạn thân anh đi nhà nghỉ. Tim tôi như chết lặng. Cảm giác chỉ cần tôi nhắm mắt, là chuyện tình cảm 3 năm của chúng tôi sẽ tan như bọt biển. Thế đấy, 5 năm nhìn lại, tôi chẳng dám yêu ai, vì thân thể này chẳng còn nguyên vẹn. Đàn ông yêu phụ nữ dễ dãi, nhưng người họ lấy làm vợ thì ai cũng muốn còn trinh nguyên cả. Vết thương lòng không biết khi nào lành”.

Câu chuyện của cô gái sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Hầu hết mọi người đều cho rằng trong thời đại ngày nay, không phải người đàn ông nào cũng xem trọng trinh tiết. Chính vì vậy, thay vì dằn vặt với quá khứ, cô gái nên yêu thương bản thân mình hơn và học cách buông bỏ để cuộc sống thoải mái hơn.

“Nếu em mà cứ lấy chuyện trinh tiết để tự hạ thấp bản thân mình thì không bao giờ em gặp được người đàn ông tôn trọng mình. Hãy tôn trọng và yêu thương mình thật nhiều, lúc đó tình yêu thật sẽ đến với em”, L.K cho rằng trước khi tìm được người đàn ông có thể chấp nhận mình thì cô gái phải yêu thương bản thân và tự tin hơn.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều chàng trai cũng cho rằng trinh tiết không phải là thước đo của người phụ nữ trước hôn nhân và không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng quan tâm đến vấn đề đó: “Em ơi đừng quá buồn nhiều. Và cũng đừng suy nghĩ cổ hủ như vậy, thời đại nào rồi còn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đâu đó trong cái xã hội này vẫn còn những suy nghĩ lạc hậu những tàn dư trong trong nếp sống ngày xưa. Người con trai đó không đáng để em phải buồn phải day dứt đâu người phản bội ắt không có kết cục tốt đẹp. Em hãy sống như là chính mình biết yêu thương thế thôi chẳng là gì cả đâu”, P.T nói.