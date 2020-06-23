TP.HCM: Tên trộm xe máy SH rút dao đâm loạn xạ khiến 3 người bị thương

Xã hội 23/06/2020 17:20

Bị phát hiện trộm xe máy, đối tượng dùng dao thủ sẵn tấn công loạn xạ khiến 3 người bị thương. Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân (TP.HCM) điều tra làm rõ.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án trộm xe máy đâm người vây bắt trọng thương trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng trộm xe máy SH ở trước ngôi nhà trên đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân. Chủ nhà phát hiện nên hô hoán, hàng xóm xung quanh chạy đến vây bắt nhóm trộm.

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Hiện trường vụ trộm xe máy dùng hung khí tấn công khiến 3 người bị thương - Ảnh: Vietnamnet

Khi đi đến giao lộ Kênh Nước Đen – Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A), một thành viên trong nhóm trộm bị người dân bắt được. Tên này rút hung khí thủ sẵn đâm chém loạn xạ.

Theo Vietnamnet, một người bị đâm thấu bụng, hai người khác bị thương ở tay và trán. Người bị thương nặng nhất được cho là chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm. 

Nghi phạm bị người dân khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A. 

Công an nhận định, nhóm trộm gồm nhiều thành viên, đóng vai trò khác nhau khi gây án. Trong đó các đối tượng trộm xe đã tẩu thoát. Còn kẻ dùng hung khí tấn công 3 người bị thương có nhiệm vụ cản địa cho đồng bọn gây án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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