Trên đường đi làm về vào tối qua (25/11), nam thanh niên bị dòng nước cuốn trôi. Đến hôm nay, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 15 phút tối 25/11, nam thanh niên tên L. (25 tuổi) cùng một nhóm bạn chạy xe máy về nhà ở quận Bình Tân (TP.HCM). Khi đi đến khu vực Kênh Đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì anh cùng xe máy bị dòng nước chảy xiết quật ngã và cuốn trôi. Nhiều người có mặt ở hiện trường nhìn thấy, chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp.

Nước ở khu vực này chảy xiết vô cùng nguy hiểm - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa, lấy lời khai nhân chứng và tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, vì nước ở kênh chảy mạnh và mưa lớn liên tục nên việc tìm kiếm phải dời lại.

Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Internet

Đến trưa nay (26/11), lực lượng chức năng vẫn không thể tìm thấy nạn nhân.

Vị trí miệng cống nơi xảy ra tai nạn nước vẫn còn chảy xiết nên để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cho đặt thêm hàng rào sắt dọc đường đi để bảo vệ người đi đường. Đồng thời cử thêm lực lượng bảo vệ, lực lượng dân phòng ở khu vực này để nhắc nhở người dân.

Chiều qua (25/11) do ảnh hưởng của bão số 9, tại TP.HCM xuất hiện mưa to, gió lớn, gây ngập nhiều tuyến đường. Một cây xanh ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh) bị bật gốc đè ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1970, quê Đồng Tháp).

Chiều qua, tại đường Nguyễn Văn Linh một cây xanh bị đổ đè chết người - Ảnh: Internet

Mặc dù đã được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hàng trăm ôtô chết máy trên đường ngập ở Sài Gòn Nước ngập sâu hơn một mét khiến nhiều ôtô chết máy trên đường Phan Huy Ích, tài xế đành ngủ trên xe suốt đêm chờ nước rút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nam-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-troi-mat-tich-khi-di-lam-ve-trong-mua-bao-305462.html