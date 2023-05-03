Tối 5/5: Việt Nam đón nguyệt thực đầu tiên trong năm 2023

Nguyệt thực nửa tối vào ngày 5/5 sẽ phủ lên hầu hết những khu vực đông dân nhất thế giới như Đông và Trung Phi, châu Đại Dương, châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm trong khu vực quan sát nguyệt thực trọn vẹn.

Dẫn tin từ Báo Phụ Nữ TP.HCM, Hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt thực nửa tối sẽ diễn ra vào tối muộn ngày 5/5. Tại Việt Nam, mọi người có thể dễ dàng quan sát hiện tượng này.

Tương tự như các loại nguyệt thực khác, nguyệt thực nửa tối xảy ra khi Trái đất đi qua giữa Mặt trăng và Mặt trời. Trái đất và Mặt trăng sắp xếp thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng vào những ngày trăng tròn. Chính điểm này khiến Trái đất chặn ánh sáng từ Mặt trời và đổ bóng lên Mặt trăng.

Nguyệt thực thường xảy ra vài năm một lần nhưng không phải bất cứ khu vực nào trên Trái đất cũng có thể nhìn thấy. Có 3 loại nguyệt thực gồm nguyệt thực toàn phần, nguyệt thực một phần và nguyệt thực nửa tối.

Những khu vực có thể quan sát nguyệt thực nửa tối vào ngày 5/5 - Ảnh: Báo Phụ Nữ TP.HCM

Sau nguyệt thực nửa tối này, các nhà khoa học còn đưa ra dự báo về thời gian của một số hiện tượng thiên văn kỳ thú khác. Cụ thể, dự kiến nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra vào ngày 14/10 và 2 tuần sau đó, hiện tượng nguyệt thực một phần sẽ diễn ra.

Trước đó, vào ngày 19-20/4, người dân trên thế giới cũng đã chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, nguyệt thực nửa tối vào ngày 5/5 sẽ phủ lên hầu hết những khu vực đông dân nhất thế giới như Đông và Trung Phi, châu Đại Dương, châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm trong khu vực quan sát nguyệt thực trọn vẹn.

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm trong khu vực quan sát nguyệt thực trọn vẹn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tại TP.HCM, nguyệt thực nửa tối dự kiến sẽ bắt đầu lúc 22h14 đêm 5/5, đạt cực đại vào lúc 0h22 sáng 6/5.

Hiện tượng sẽ kết thúc sau đó hơn 2 tiếng, vào lúc 2h31.

Hiện tượng thiên văn đầu tiên năm 2023: Nhật thực lai đặc biệt và hiếm gặp Vào lúc 11:30 sáng ngày 20/4ngày 20/4 (giờ địa phương), nhật thực toàn phần đã được quan sát thấy ở Exmouth, Tây Bắc Úc, với hình ảnh Mặt trời ẩn sau Mặt trăng.

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