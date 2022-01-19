Tình trạng sức khỏe của bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu: Tiên lượng rất nặng, đang thở máy

Xã hội 19/01/2022 16:18

Chiều ngày 19/1, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành gây xôn xao trong dư luận, Bác sĩ Liên Hương cho biết cháu bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng Hồi sức tích cực. Tiên lượng sức khỏe của bé rất nặng, đang thở máy. Các y bác sĩ bệnh viện nỗ lực hết sức để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi này.

Bé Đ.N.A (gần tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng 3 tháng qua. Theo chia sẻ từ gia đình, lần đầu cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi. Tiếp đó, cháu bị ngộ độc thuốc sâu. Gần nhất, gia đình phát hiện cháu nuốt 3 cái đinh.

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Bé gái 3 tuổi hiện tiên lượng sức khỏe của bé rất nặng, đang thở máy - Ảnh: Internet

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào chiều 17/1, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình cấp cứu, hình ảnh chụp phim cho thấy có hình ảnh lạ giống như đinh ghim trong sọ não bé. Quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bé đã được bó bột khoảng 2 tuần. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy bé bị viêm màng não do nhiễm trùng, khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra. Các bác sĩ đã cấp cứu, đặt ống nội khí quản cho bé gái.

Sau khi cháu bé nhập viện ngày 17/1, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Qua hình ảnh chụp X-quang, xác định bé Đ.N.A bị nhiều đinh ghim ở đầu.

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Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, bệnh viện đã xâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Bệnh viện sau đó đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Hiện, Công an huyện Thạch Thất và Công an TP.Hà Nội đã triệu tập bố dượng và mẹ đẻ cháu bé lên làm việc, điều tra làm rõ vụ việc.

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Vào ngày 19/1, Cơ quan Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triệu tập bố dượng và mẹ ruột của cháu bé 3 tuổi nghi có đinh găm ở đầu để điều tra làm rõ vụ việc.

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