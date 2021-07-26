'Tiểu tam dữ tợn' qua tận nhà đánh ghen 'bà lớn', 'chưởng' bay luôn ông chồng cù nhầy giữa đêm thanh vắng

Xã hội 26/07/2021 08:35

Cảnh người chồng để hai "bà vợ" chửi bới, đánh ghen inh ỏi ngoài đường từng một thời khiến CĐM sốc vì độ "cù nhầy" của mình.

Những cuộc đánh ghen luôn khiến CĐM há hốc vì nhiều yếu tố bất ngờ. Đôi khi không hẳn là vợ lớn đi đánh ghen vợ bé, mà nhiều trường hợp "tiểu tam" lại đi ghen ngược rồi kéo đến nhà vợ lớn làm rần rần khiến thiên hạ một phen náo loạn. Dưới đây là một ví dụ.

Cụ thể, dù chỉ là một clip cũ được dân mạng "đào" lại thế nhưng câu chuyện đánh ghen ngược đời vẫn khiến MXH xôn xao. Trong clip một nhân vật hung hăng được cho là "vợ bé" đến nhà cự cãi với một người được cho là "vợ lớn", sau một hồi đôi co cả hai vào đánh nhau túi bụi. Lúc này ông chồng xuất hiện, lèn èn không biết bênh vực bên nào vì cả hai đều đang to tiếng.

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Sau một hồi cãi vả thì cả hai lao vào đánh nhau túi bụi

Màn tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi con giáp thứ 13 lao vào đánh luôn cả ông chồng. Cô ta cũng bị đánh lại và tức giận hỏi: "Tại sao mày đánh tao" và tung liên hoàn vả vô mặt ông chồng. Người dân chứng kiến lắc đầu ngao ngán vì nửa đêm mà còn đánh ghen rùm beng không để ai ngủ nghỉ.

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Ông chồng ra can cũng bị 'bà bé' 'tung chưởng' 
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'Tiểu tam dữ tợn' qua tận nhà đánh ghen 'bà lớn', 'chưởng' bay luôn ông chồng cù nhầy giữa đêm thanh vắng - Ảnh 4

'Tiểu tam dữ tợn' qua tận nhà đánh ghen 'bà lớn', 'chưởng' bay luôn ông chồng cù nhầy giữa đêm thanh vắng - Ảnh 5

Sau màn gạt chống xe thần sầu, 'chị bé' lao vào đánh vợ lớn, đánh luôn cả 'chồng' - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều cư dân mạng sau khi chứng kiến đã lắc đầu ngao ngán vì cả 3 nhân vật trên: "Đã là tiểu tam mà còn lại dữ tợn mới ghê chứ", "Xuất sắc, phủ đầu , nói chuyện không ngại trầu cau", "2 người đi giành 1 người chẳng ra gì, thậm chí còn vũ phu như thế".... Một tài khoản còn vào góp ý chân thành: "Tôi không đồng ý lắm, câu cướp chồng, vì sao?? Vì chính chồng mình, đã nói gì, và làm gì, họ mới theo, mới yêu, mới đánh đổi một danh dự gọi là cướp chồng. Do chồng mình hết đó các chị ạ. Nếu nó đã lựa chọn rồi, hãy cho nó đi. Biết rằng là khó. Còn cái này, chính mắt mình thấy, thiên hạ thấy, con cái chứng kiến, liệu quay lại có quên được không?? Thà sống trong nghi ngờ đỡ đau hơn là chứng kiến. Em mong chị bỏ đi ạ".

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'Tiểu tam dữ tợn' qua tận nhà đánh ghen 'bà lớn', 'chưởng' bay luôn ông chồng cù nhầy giữa đêm thanh vắng - Ảnh 7

Chẳng hiểu sao một số tài khoản lại bênh vực cô vợ bé, có ẩn tình gì chăng? - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

'Bà lớn' đánh ghen tung liên hoàn tát trên phố Hà Nội, 'bà bé' gào thét 'Anh ấy bám cháu, cháu không bao giờ tán trước'

'Bà lớn' đánh ghen tung liên hoàn tát trên phố Hà Nội, 'bà bé' gào thét 'Anh ấy bám cháu, cháu không bao giờ tán trước'

Vụ đánh ghen mới nhất đang thu hút cư dân mạng bởi 'tiểu tam' ngang nhiên thách ngược lại 'bà lớn' trong sự ngỡ ngàng của người chứng kiến.

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