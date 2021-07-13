Đánh ghen rùm beng trung tâm mua sắm: Chồng đẩy cả mẹ vợ và 'bà lớn', bênh ‘trà xanh’ ra mặt khiến dân mạng sôi máu

Xã hội 13/07/2021 20:04

Những vụ đánh ghen luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây một màn đánh ghen ồn ào mạng xã hội được người xem chia sẻ rộng rãi.

Trong cuộc sống luôn có những tình huống vợ chồng gây nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên cũng có những trận ghen không thể lường trước được như trường hợp dưới đây.

Cụ thể, theo 1 đoạn clip trên MXH Trung Quốc, trong lúc chồng cùng “trà xanh” đang tung tăng trong trung tâm thương mại thì mẹ vợ và chính thất bắt gặp. Không để cho kẻ giật chồng kia chạy thoát cô vợ lao vào đánh “trà xanh” còn mẹ vợ thì chất vấn anh chàng ngoại tình kia. Tuy nhiên kẻ giật chồng thì im thin thít vì sợ hãi. 

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Hai bên giằng co gây chú ý từ người qua lại - Ảnh: Internet

Khi mọi việc trở nên căng thẳng hơn thì người chồng dùng tay đẩy cả mẹ vợ và “bà lớn” ra để bênh “bà nhỏ”. Nhiều người thấy vậy liền lao vào can ngăn thì mọi chuyện mới êm xui.

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Người chồng tỏ ra bênh vực 'trà xanh' khiến người xem nóng mặt - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc xảy ra nhiều người cho rằng cô vợ không nên đánh ghen ngay tại chỗ đông người dễ làm mất mặt cả hai bên, số khác cho rằng nếu đặt trong tình huống đó họ cũng sẵn sàng lao vào cho “trà xanh” một bài học nhớ đời.

Hiện tại câu chuyện mẹ vợ và chính thất đánh ghen rùm beng trung tâm thương mại vẫn gây chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

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