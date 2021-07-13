Bốc đầu vèo vèo lao xe như phim hành động, cặp đôi 'xì tin' coi thường tính mạng náo loạn phố phường

Xã hội 13/07/2021 10:16

Khoảnh khắc cặp đôi này bốc đầu lạng lách cực nguy hiểm trên đường phố khiến ai chứng kiến cũng lắc đầu ngao ngán.

Điều khiển giao thông trên đường cần an toàn và chấp hành đúng quy định của pháp luật thế nhưng gặp đôi này lại vô tư lạng lách khiến ai nấy chứng kiến đều điếng hồn.

Cụ thể trên một diễn đàn chia sẻ đoạn clip một cặp nam thanh nữ tú ôm nhau trên con xe máy và lượn bay bốc đầu vèo vèo trên phố bất chấp tính mạng của bản thân và người đi đường.

Bốc đầu vèo vèo lao xe như phim hành động, cặp đôi 'xì tin' coi thường tính mạng náo loạn phố phường - Ảnh 1
Chẳng biết nghĩ gì mà hai thanh niên này lại có hành động coi thường tính mạng bản thân và người đi đường như thế 

Có lẽ hứng chí nên người cầm lái chẳng màng đến việc bị CSGT "sờ gáy" nên cứ băng băng về phía trước với tốc độ cao rất dễ gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Được biết, đoạn clip dài gần 2 phút này được quay tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

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Bốc đầu vèo vèo lao xe như phim hành động, cặp đôi 'xì tin' coi thường tính mạng náo loạn phố phường - Ảnh 3

Bốc đầu vèo vèo lao xe như phim hành động, cặp đôi 'xì tin' coi thường tính mạng náo loạn phố phường - Ảnh 4

Đang chạy bình thường thì bỗng dưng cặp đôi này giật đầu xe khiến dân mạng thất kinh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   bốc đầu xe tại nạn giao thông tai nạn chết người

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