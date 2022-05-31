Vụ việc một nữ sinh "cân 4" tại trường Quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội những ngày gần đây. Sau khi Trường Quốc Tế lên tiếng nhận “một phần trách nhiệm” về vụ học sinh trong trường xô xát thì chiều 30/5, nữ ca sĩ Thuỷ Bi - mẹ nạn nhân đã có buổi gặp gỡ nhà trường để giải quyết vụ việc. Sau buổi gặp gỡ ban giám hiệu trường, Thuỷ Bi đã về và livestream kể lại kết quả của buổi làm việc.

Tôi không hiểu tại sao từ hôm đấy đến hôm nay nhà trường có thể liên lạc với tôi bằng rất nhiều hình thức, ví dụ như tin nhắn, email hay nhà trường có thể liên lạc với bà, rất tiếc nhà trường không liên lạc bằng cách đấy mà chỉ gọi điện cho tôi. Gọi tôi không nghe giờ đi trả lời mọi người là không tìm thấy tôi".

Giải thích về thông tin nhà trường đã liên hệ nhiều lần nhưng không được, Thủy Bi nói: "Nhà trường không gọi bằng hotline mà gọi bằng đầu số rất lạ. Tôi nói tôi không nhận được vì tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thì nhà trường nói là nhà trường cũng có rất nhiều số điện thoại.

Sau khi nhận được mail từ nhà trường, cô cùng luật sư đã đến nói chuyện. Theo lời nữ ca sĩ, khi cô đề nghị nhà trường cho xem camera thì lãnh đạo trường đã từ chối. Nữ ca sĩ cho rằng trong buổi làm việc, khi được hỏi, phía nhà trường trả lời rất vòng vo.

Thủy Bi và nhà trường không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Chụp màn hình

Trong livestream, Thủy Bi yêu cầu nhà trường hoàn học phí những ngày chưa học trong gói 1,2 tỷ mà mình đã đóng cho 2 con. Đồng thời cô đề nghị trường học hợp tác để rút học bạ cho 2 con chuyển trường hợp pháp.

Cũng theo lời Thủy Bi, nhà trường đã xác nhận rằng con chị Thủy Bi bị tác động vật lý bởi cô bé áo xanh trong khuôn viên nhà trường, chị Thủy yêu cầu phải trích xuất camera nhưng nhà trường không đồng ý.

"Tôi muốn nhà trường xác nhận con tôi đi đánh người hay bị người đánh, lập tức nhà trường bảo thứ nhất đây là câu chuyện của các em học sinh nói qua nói lại đã xảy ra từ mấy tuần trước, bạn Ốc (tên con gái Thủy Bi) bị bạn cào. Khi tôi hỏi ngoài cào ra còn làm gì con tôi nữa không, nhà trường nói còn bị đấm nữa", nữ ca sĩ kể lại.

Clip ngoài cổng trường, ở trước hiệu thuốc ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh nhau không liên quan đến con gái của nữ ca sĩ. Lúc này chị đã đèo cháu về vì không biết con bị bạo hành.

Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn giữ con chị ở lại học. Sau quyết định tạm đình chỉ, nhà trường cho con gái Thủy Bi đi học lại vào thứ Tư (1/6). Khi nữ ca sĩ đặt ra câu hỏi liệu nhà trường sẽ làm biện pháp gì để bảo vệ con chị khi bé đi học trở lại thì nhà trường lại nói bé sẽ học với chuyên viên riêng.

Chị Thuỷ Bi đưa ra 4 yêu cầu nhưng Trường Quốc tế lần lượt "từ chối nhẹ nhàng" cả 4 lần. Vậy nên buổi làm việc vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung giữa mẹ nạn nhân bị bạo lực học đường và trường Quốc tế với học phí gần tỷ/ năm.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều bình luận trái chiều.