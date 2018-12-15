Trưa 14/12, trên đường Hà Hoàng Hổ, đoạn thuộc tổ 2, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy do ông Nguyễn Bá Tùng (sinh năm 1963, trú tại khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) cầm lái chở theo cháu nội N.H.T. (3 tuổi) di chuyển trên đường Hà Hoàng Hổ theo hướng Thoại Sơn - Long Xuyên.

Khi đến khóm Đông Hưng của phường Đông Xuyên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều do tài xế Lê Văn Có (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Vụ va chạm khiến bé T. ngã xuống đường, bị xe container cán qua người dẫn đến tử vong.

Bé trai 3 tuổi chết thảm dưới bánh xe container - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo thông tin trên Zing, khi kiểm tra ông Tùng, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn đạt 0,425 mg/l, vượt quá mức cho phép.

Trong buổi chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã bàn giao thi thể bé cho gia đình để lo hậu sự.

Bé gái 6 tuổi bị xe bồn cán tử vong trên đường đi học

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12/12, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe bồn khiến bé gái 6 tuổi tử vong.

Tại thời điểm trên, chị H. (sinh năm 1990, ngụ Dĩ An) chở theo con gái T.N.K.V (6 tuổi, đang học lớp 1) đến trường. Khi lưu thông đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái học lớp 1 tử vong - Ảnh: Internet

Lúc này, chị H. loạng choạng tấp vào lề nhưng bánh xe trượt vào vũng lầy rồi ngã ra đường. Chị H. ngã vào phía trong nên may mắn thoát nạn. Bé V. ngã ra phần đường bên ngoài nên bị xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ.

Xót cảnh mẹ gào thét gọi tên con gái 6 tuổi bị xe bồn cán tử vong trên đường đi học Vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến bé gái 6 tuổi tử vong. Chứng kiến cảnh người mẹ liên tục gào thét gọi tên con, những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt.

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