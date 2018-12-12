Vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến bé gái 6 tuổi tử vong. Chứng kiến cảnh người mẹ liên tục gào thét gọi tên con, những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (12/12) tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang biển số 60C – 283.21 lưu thông trên đường D1 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp thì xảy ra va chạm với xe máy do chị H. (sinh năm 1990, ngụ Dĩ An) điều khiển. Lúc này trên xe chị H. có chở theo con gái T.N.K.V (6 tuổi). Nhìn thấy con gái nằm dưới bánh xe bồn, người mẹ gào khóc điên loạn - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Tổ quốc, vào thời điểm trên chị H. chở bé V. qua ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước, Tân Vạn được 50m thì chiếc xe bồn chạy cùng chiều lao lên.

Lúc này, chị H. loạng choạng tấp vào lề nhưng trượt bánh xe vào vũng lầy khiến xe máy ngã ra đường. Chị H. ngã vào phía bên trong lề nên may mắn thoát chết. Bé V. ngã ra đường nên bị xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Nhìn thấy con gái nhỏ chết thương tâm dưới bánh xe bồn, người mẹ điên loạn gào thét gọi tên con khiến những người có mặt tại hiện trường xót xa.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet Nhận được thông tin từ người dân, Công an Thị xã Dĩ An ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thời gian qua, có không ít vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Nữ sinh lớp 4 bị xe cán tử vong trên đường đi học về Khoảng 11 giờ ngày 22/8, sau khi tan trường, nữ sinh lớp 4 chạy xe đạp về nhà. Đến cổng trường mầm non Trường Thạnh (phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM) thì va chạm với chiếc xe ben lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm xe ben, nữ sinh tử vong tại chỗ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet Được biết, nạn nhân chỉ mới quay lại trường học được 3 ngày sau kỳ nghỉ hè thì gặp tai nạn thương tâm.

Gặp tai nạn nguy kịch, mẹ đơn thân rất cần được giúp đỡ Trên đường về nhà, chị Hương bất ngờ bị một người lạ đâm phải rồi bỏ chạy. Tai nạn khiến chị bị chấn thương sọ não, rơi vào hôn mê sâu, tính mạng gặp hiểm nguy. Ở nhà, hai đứa con thơ của chị cứ liên tục khóc lóc đòi mẹ.

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