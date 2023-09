Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (12/12) tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang biển số 60C – 283.21 lưu thông trên đường D1 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp thì xảy ra va chạm với xe máy do chị H. (sinh năm 1990, ngụ Dĩ An) điều khiển. Lúc này trên xe chị H. có chở theo con gái T.N.K.V (6 tuổi).

Nhìn thấy con gái nằm dưới bánh xe bồn, người mẹ gào khóc điên loạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tổ quốc, vào thời điểm trên chị H. chở bé V. qua ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước, Tân Vạn được 50m thì chiếc xe bồn chạy cùng chiều lao lên.