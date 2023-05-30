Thêm một nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ, tát liên tục ngay trong lớp học

Trước đó, chiều 29/5, trên mạng xã hội lan truyền clip một em học sinh bị bắt quỳ trong lớp và liên tục bị tát vào mặt. Xung quanh có nhiều bạn học đứng xem và quay video.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, sáng 30/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông vừa có văn bản báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc một học sinh lớp 5 bị bạn hành hung.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 29/5 tại Trường tiểu học Hiền Quan. Em học sinh bị đánh học lớp 5, học sinh có hành vi đánh học lớp 7, còn em quay clip học lớp 5. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hiền Quan và Công an huyện Tam Nông đã vào cuộc để điều tra.

Sau khi nắm bắt được vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã cử lãnh đạo xuống gia đình học sinh bị đánh để thăm hỏi, động viên. Nguyên nhân mâu thuẫn, cũng như hành vi hành hung học sinh này vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Trước đó, ở Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng và quay clip. Đáng nói, nạn nhân ở đây cũng mới chỉ học lớp 5.

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, ngày 15/5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn bắt nạt, yêu cầu tự lột đồ rồi bắt quỳ gối, xin lỗi từng người trong nhóm. Mặc dù nữ học sinh này có hành động xin tha nhưng nhóm người này vẫn cương quyết thực hiện hành vi.

Video ghi lại hình ảnh em T. bị bạn bắt quỳ gối, tự cởi đồ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Phần lớn tỏ ra bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường xử lý nghiêm để tránh để lại hệ quả xấu.

Theo phụ huynh của em T., em bị bắt nạt từ hôm 29/4, nhưng phải đến ngày 15/5 thì gia đình mới biết do hàng xóm nhìn thấy video em K.T.T. bị bắt nạt trên mạng. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và nhà trường.

Sự việc xảy ra khiến em K.T.T. có dấu hiệu bị hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt thường ngày.

Sau khi gia đình gặng hỏi, T. cho biết đã bị bắt nạt, đánh rất nhiều lần. Sự việc xảy ra vì những mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước đó giữa 4 em học sinh.