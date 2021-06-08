Thắng đậm trước Indonesia, tuyển Việt Nam được Chủ tịch nước thưởng 1 tỷ đồng

Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đôi thủ Indonesia, đội tuyển Việt Nam được Chủ tịch nước thưởng 1 tỷ đồng.

Sáng nay 8/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và thăm hỏi, động viên đến đội tuyển Việt Nam vì chiến thắng đầy thuyết phục trước đội tuyển Indonesia ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối qua - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ngay lập tức tặng thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. Không những thế, Chủ tịch nước còn gửi lời chúc toàn đội tuyển Việt Nam tiếp tục đoàn kết, không chủ quan, có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các trận đấu tiếp theo. Như vậy đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã được thưởng 2 tỷ đồng vì còn có 1 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đến FIFA cũng phải 'choáng' trước thành tích không tưởng của đội tuyển Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đánh giá tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đại diện bảng G trong vòng loại World Cup 2022 sau trận thắng 4-0 đêm qua trước tuyển Indonesia.

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