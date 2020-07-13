Không thấy quán cà phê mở cửa, một người phụ nữ cùng ấp nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thì phát hiện đôi nam nữ tử vong từ bao giờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang khám nghiệm hiện trường vụ đôi nam nữ tử vong trong quán cà phê ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

Theo các nhân chứng, khoảng 6 giờ ngày 13/7, một người phụ nữ cùng ấp sang quán cà phê nhưng không thấy quán mở cửa như thường ngày. Linh tính có chuyện chẳng lành, người phụ nữ này nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thì phát hiện nữ chủ quán nằm bất động trên nệm. Gần đó, một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Công an điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong quán cà phê - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà N.N.G. (34 tuổi, chủ quán) và ông Đ.T.C. (48 tuổi, ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).

Theo Báo Giao Thông, bước đầu công an nhận định ông C. sát hại bà G. rồi treo cổ tự tử.

Cách đây ít ngày, tại Vĩnh Long cũng xảy ra trường hợp tương tự, nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự tử.

Theo điều tra, Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) quen biết với chị T. (27 tuổi, quê xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) từ năm 2012. Gần đây, cả hai thuê nhà trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long để sống chung như vợ chồng.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9/6, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn cãi vã, chị T. đòi chia tay. Tức giận, Khiêm bóp cổ chị T. tử vong. Sau đó, Khiêm dùng dây điện để tự tử nhưng không thành nên lấy dao và lưỡi lam cắt cổ tay, đồng thời uống thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ nhưng không chết. Đến rạng sáng cùng ngày, Khiêm gọi điện thoại báo công an.

Hiện nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Bình Dương: Đi làm về, chồng ngã quỵ khi phát hiện vợ treo cổ tại cầu thang phòng trọ Sau khi đi làm về, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Trước đó, nạn nhân còn tổ chức ăn uống với một số người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tay-ninh-phat-hien-nu-chu-quan-ca-phe-chet-tren-nem-ben-canh-la-nguoi-dan-ong-treo-co-tu-vong-368745.html