Tập đua thuyền trên sông Đồng Nai, một người bị dòng nước nhấn chìm và mất tích

Xã hội 09/12/2023 13:46

Trong quá trình tập luyện đua thuyền trên sông Đồng Nai, không may thuyền bị lật làm cả nhóm rơi xuống sông. Một nam thanh niên bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng ngày 9-12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an TP Tân Uyên và Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích vào chiều qua (8-12).

Theo thông tin ban đầu, chiều qua (8-12) một nhóm thanh niên chèo thuyền ra sông Đồng Nai thuộc địa bàn phường Thạnh Hội (TP Tân Uyên), tập luyện để tham gia cuộc thi đua thuyền do TP Tân Uyên tổ chức tới đây.

Tập đua thuyền trên sông Đồng Nai, một người bị dòng nước nhấn chìm và mất tích - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên địa bàn TP Tân Uyên. 

Theo báo Tiền Phong đưa tin, khi đang tập luyện thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật nên toàn bộ những người trên thuyền đều rơi xuống sông. Nhiều người trong số đó đều tự bơi vào được bờ. Tuy nhiên có 1 nam thanh niên bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thành phố Tân Uyên đã nhanh chóng xuống hiện trường để tìm kiếm. Nhưng do nước lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay, nam thanh niên mất tích vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

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