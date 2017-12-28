Sốc: Bắt gặp nữ tiếp viên lõa lồ tắm bia phục vụ khách karaoke ở Bình Định

Xã hội 28/12/2017 15:08

Bất ngờ đột kích quán karaoke ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định), lực lượng chức năng bắt gặp cảnh hàng chục tiếp viên trần như nhộng tắm bia mua vui cho khách.

Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý quán karaoke để tiếp viên nữ múa thoát y phục vụ khách tại đây.

Báo Công An Nhân Dân thông tin, vào khoảng 21 giờ tối 27/12, trinh sát Đội phòng, chống tệ nạn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định bất ngờ tổ chức kiểm tra hai phòng hát tại quán karaoke L.N nằm trên đường Đống Đa, phường Thị Nạ, TP. Quy Nhơn. Được biết, chủ của quán karaoke này là Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1983).

Sốc: Bắt gặp nữ tiếp viên lõa lồ tắm bia phục vụ khách karaoke ở Bình Định - Ảnh 1
Nhiều tiếp viên sẵn sàng khỏa thân, tắm bia để phục vụ khách - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ập vào, cơ quan chức năng phát hiện gần 10 tiếp viên khỏa thân hoàn toàn, tắm bia, nhảy nhót theo tiếng nhạc. Ngay lập tức công an tiến hành lấy lời khai và lập biên bản các đối tượng.

Trong quá trình làm việc với công an, những tiếp viên này cho biết họ có nhiệm vụ rót bia cho khách tại quán. Khi khách có nhu cầu, họ sẵn sàng múa thoát y và tắm bia để nhận được hàng triệu đồng tiền boa của khách hàng.

Xử phạt các hành vi liên quan đến mại dâm

Theo Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 về phòng chống mại dâm:

Điều 24. Xử lý đối với người có hành vi liên quan đến mại dâm

  1. Người bảo kê mại dâm, góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mại dâm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
  2. Người môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 25. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm

  1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm thì bị phạt tiền và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị tịch thu tang vật, phương tiện có liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
  2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để hoạt động mại dâm xảy ra ở cơ sở do mình quản lý thì bị xử phạt hành chính; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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