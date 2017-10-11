Sốc: Cô gái khỏa thân đuổi theo bạn trai trên đường khi phát hiện bị phản bội

Xã hội 11/10/2017 14:05

Phát hiện người yêu ngoại tình, cô gái khỏa thân đuổi theo anh ta ngay trên đường phố mặc dù xung quanh có nhiều người bàn tán.

 

Vụ việc cô gái khỏa thân đuổi theo bạn trai trên đường phố đang khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Sốc: Cô gái khỏa thân đuổi theo bạn trai trên đường khi phát hiện bị phản bội - Ảnh 1
Cô gái khỏa thân đuổi theo người yêu trên đoạn đường dài - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin của The Sun, sự việc trên xảy ra vào cuối tuần qua ở thành phố Encarnacion, Paraquay. Cô gái này tên là Graciela Lezcano, 23 tuổi. Các nhân chứng nhìn thấy anh bạn trai Graciela vội vã chạy ra khỏi nhà bạn gái. Sau đó, cô gái cũng đuổi theo với tốc độ rất nhanh dù trên người không có mảnh vải che thân.

Người bạn trai vẫn mặc nguyên quần áo, tay ôm khư khư chiếc điện thoại. Khi thấy người đi đường quay phim, bạn trai của Graciela đã ra hiệu cho họ ngừng quay.

Sốc: Cô gái khỏa thân đuổi theo bạn trai trên đường khi phát hiện bị phản bội - Ảnh 2
Chàng trai ra hiệu cho người đi đường dừng quay phim - Ảnh chụp màn hình

Vì sợ đây là một vụ án mạng nên người dân xung quanh đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, cô gái đã mặc quần áo đầy đủ, thái độ vô cùng bình thản. Graciela cho biết cặp đôi chỉ cãi nhau vì cô phát hiện người yêu mình ngoại tình chứ không có vấn đề quan trọng nào cả. Đôi tình nhân trẻ không muốn làm lớn chuyện vì họ vẫn còn tình cảm với nhau.

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