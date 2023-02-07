Sau va chạm mạnh, ô tô bán tải lật đè chết 3 thiếu niên, 4 người khác bị thương

Xã hội 07/02/2023 08:42

Sau khi va chạm với một xe máy, ôtô lật ngửa và đè vào 2 xe máy khác. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 2 thiếu niên bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 7/2, Ban ATGT tỉnh Điện Biên cho biết, lúc 22h30 ngày 6/2, tại km 30+700 Quốc Lộ 279 tại xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 6 người bị thương.

Cụ thể vào thời gian trên, xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển số 37C-228.89 (trên xe có 4 người), do lái xe Phần Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển số (trên xe có 2 thiếu niên). Sau đó xe ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác (trên 2 xe có 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái, trú tại xã Ẳng Tơ).

Sau va chạm mạnh, ô tô bán tải lật đè chết 3 thiếu niên, 4 người khác bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zingnews
Sau va chạm mạnh, ô tô bán tải lật đè chết 3 thiếu niên, 4 người khác bị thương - Ảnh 2
Thi thể thiếu niên bị ô tô bán tải lật đè chết - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ Zingnews, vụ tai nạn làm 3 người chết là: L.V.N. (17 tuổi), Q.V.H. (15 tuổi) và L.V.T. (15 tuổi). Hai thiếu niên khác bị thương nặng và 4 người trên ôtô bị thương nhẹ.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách, đến hiện trường để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

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