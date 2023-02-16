Sau va chạm, đầu container rơi ra khỏi xe, nam tài xế mắc kẹt trong cabin

Xã hội 16/02/2023 08:41

Lực lượng chức năng cùng người dân đã dùng mọi biện pháp đưa 2 nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VOV, sáng 16/2, lực lượng chức năng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận, đã cùng người dân giải cứu kịp thời tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin xe container ra ngoài sau tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối 15/2 trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn qua phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, xe container mang biển số Đồng Nai đang lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ thị xã Bến Cát về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau va chạm, đầu container rơi ra khỏi xe, nam tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Dân Trí

The thông tin từ báo Dân Trí, khi lưu thông chỉ còn cách ngã 4 giao nhau với đường ĐT741 khoảng 100m thì xe này được cho là mất lái, ủi bay dải phân cách. Sau tai nạn, cabin bị rơi ra khỏi xe khiến nam tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài chuyển vào bệnh viện  cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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