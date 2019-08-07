Sau nâng ngực, mẹ 2 con hú hồn vì ngực cứng đờ, sưng to nửa mét, căng như trái bóng bay sắp nổ

Người phụ nữ ở Lạng Sơn bị biến chứng sau nâng ngực khiến ngực bên trái sưng to nửa mét, căng như trái bóng bay sắp nổ, còn ngực phải thì méo mó, cứng đơ.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận bệnh nhân T.N.T. (30 tuổi, quê Lạng Sơn) bị biến chứng sau nâng ngực. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngực trái sưng to căng tròn như trái bóng bay với thể tích gấp 3-4 lần bên phải, trong khi ngực phải dù kích thước bình thường nhưng méo mó, cứng đơ. Theo lời kể, chị T. sau khi sinh con thứ 2 thì ngực chảy xệ, teo tóp. Dù mới cai sữa được 6 tháng chị T. đã quyết định đi phẫu thuật nâng ngực tại thẩm mỹ viện.

Sau phẫu thuật, vòng 1 của chị T. to lên nhưng cứng đơ. Vì ngại đi khám nên chị T. vẫn "sống chung với lũ". Cách đây 2 tuần, bên ngực bên trái bỗng nhiên sưng to gấp 4 lần ngực phải khiến chị T. hoảng sợ, lúc nào cũng trong tình trạng sợ ngực bị nổ. Vợ chồng chị T. đã đến một thẩm mỹ viện thăm khám nhưng bác sĩ từ chối điều trị và khuyên chị đến bệnh viện khám.

Bệnh nhân bị biến chứng sau nâng ngực, ngực trái sưng to gấp 4 lần ngực phải - Ảnh: BVCC Lượng dịch sau khi bác sĩ lấy ra từ ngực bệnh nhân - Ảnh: NLĐ PGS-TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết ngực trái của chị T. sưng to như trái bóng bay sắp nổ, với chu vi lên tới 50 cm. Ê kíp mổ đã cắm một chiếc kim đầu to và xylanh loại lớn 50 ml vào ngực để hút dịch ra ngoài nhằm giảm áp ngay cho khoang ngực trước khi có thể tiến hành phẫu thuật. Lượng dịch hút được đã vượt quá sức tưởng tượng của các bác sĩ với hơn 10 xylanh đầy tràn khoảng 600 cc dịch, cộng với 300 cc túi ngực đã đặt và khoảng 200 cc ngực bệnh nhân có từ trước. Tổng thể tích ngực của bệnh nhân trước khi phẫu thuật lên đến trên 1.000 cc. Sau gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy bỏ được túi ngực, rút hơn nửa lít dịch cùng toàn bộ lớp bao xơ dầy đã xâm lấn vào thành ngực trước tim và bảo tồn tối đa phần tuyến vú còn lại cho bệnh nhân. Hiện sức khoẻ chị T. đã ổn định và có thể ra viện. Qua trường hợp của bệnh nhân, các bác sĩ khuyên những ai có ý định nâng ngực phải tìm hiểu kỹ càng tại bệnh viện và các cơ sở y tế uy tín, đặc biệt không được phẫu thuật thẩm mỹ ngực khi đang cho con bú hoặc mới cai sữa, vì sữa vẫn còn bên trong ngực của phụ nữ một thời gian khá dài.

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