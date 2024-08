Công an đang tiến hành điều tra vụ việc cụ bà 89 tuổi ngụ ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời nghi bị đối tượng 45 tuổi xâm phạm thân thể.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/8, một lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ một cụ bà nghi bị xâm phạm thân thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 17/8, người thân của bà N.T.T. (89 tuổi; ngụ huyện Trần Văn Thời) phát hiện cụ không mặc quần nên nghi bị ông T.V.H. (45 tuổi; tạm trú cùng xã) xâm phạm thân thể.

Sau đó, người nhà cụ T. đã trình báo vụ việc đến công an địa phương. Làm việc với công an, người đàn ông trên đã thừa nhận hành vi xâm phạm thân thể cụ T.

Dẫn tin từ báo Công Lý, nhận được tin báo, Công an xã Lợi An đã nhanh chóng đến hiện trường làm việc với những người có liên quan, lập biên bản ghi nhận vụ việc. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Trần Văn Thời thụ lý điều tra làm rõ.

Được biết cụ T. bị tai biến, không còn khả năng đi lại.

