Rớt nước mắt với món quà sinh nhật của người chồng nghèo tặng vợ ở xa

Xã hội 18/03/2018 16:01

Vợ chồng sống xa nhau nên mỗi lần muốn gọi video, chị vợ phải chạy sang mượn điện thoại hàng xóm. Thương vợ, người chồng nghèo vét hết tiền mua cho vợ chiếc điện thoại mới. Dù không đắt tiền nhưng món quà này vẫn khiến nhiều cô gái ganh tỵ.

Mới đây, câu chuyện về một người khách hàng nghèo mua điện thoại tặng vợ được Facebooker M.A.H chia sẻ khiến cư dân mạng vừa xúc động vừa ganh tỵ.

Theo lời kể của người nhân viên này, anh chồng trong câu chuyện đi làm ở Hà Nội, vợ ở Phú Thọ nên không thể gặp mặt thường xuyên. Để thỏa nỗi nhớ, hai người thường gọi video để trò chuyện. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo nên mỗi lần như vậy cô vợ phải sang nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi cho chồng.

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Câu chuyện về món quà sinh nhật của người chồng nghèo được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

 Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội:

"Lúc tối có 1 anh tầm 40 tuổi vào xem máy, vì không có nhiều tiền nên tìm máy chỉ tầm hai triệu rưỡi, nhưng khổ nỗi chỉ muốn mua Samsung, mà tầm tiền ý thì làm gì có con Samsung nào dùng được.

Anh là dân lao động nên không am hiểu công nghệ, chẳng biết cấu hình như nào là tốt mà nghĩ cứ Samsung là tốt rồi, cuối cùng tư vấn mỏi mồm anh mới đồng ý lấy con HTC giá hơn 2 triệu 7.

Lúc đó anh ý chắc vừa đi làm về, người bụi bẩn, hơi có mùi và một phần do mình đang đau đầu nữa nên thực sự cảm thấy hơi khó chịu, chỉ muốn mau chóng cài máy nhanh cho xong, đến phần tạo gmail đang ghi lại tài khoản vào tờ giấy cho anh ý thì anh mới bảo:

- Em ghi giúp anh chữ “Chúc mừng sinh nhật em” vào đó cho anh nhé.

- Anh mua máy tặng sinh nhật cho chị à?

- (cười nhẹ) Ừ !

- Vậy em ghi “Chúc em sinh nhật vui vẻ” anh nhé, thêm chữ “Yêu em” ở dưới được không anh?

- Ừ em ghi vào hộ anh (lại cười tiếp, nhưng lần này cười tươi luôn).

Sau đó anh ngồi mở ví ra, vét sạch số tiền trong ví cả tiền chẵn tiền lẻ vừa đủ số tiền trả máy, còn dư lại vài chục tiền lẻ.

Rồi anh gọi điện cho chị, chị hỏi mua máy gì, bao nhiêu tiền, máy đắt tiền là không dùng đâu đấy, anh vừa cười vừa trả lời : 'Anh chỉ mua máy hơn 1 triệu thôi, ngày mai anh gửi về cho em, từ giờ em có muốn gọi điện video nhìn anh thì không cần phải sang mượn máy hàng xóm nữa ...'.

Nghe đến đây thì mình tự dưng cay cay sống mũi, mắt rưng rưng chực khóc, thấy chị kia thật hạnh phúc khi có một người chồng tốt như thế này.

Anh đi làm ở thủ đô, chị ở quê Phú Thọ, đôi ba tháng mới gặp nhau mà chẳng lúc nào họ thôi nghĩ về nhau, nhìn cách anh cười khi nói chuyện với chị, rồi nhìn lại về mình ... chỉ biết cười rồi hít thở thật sâu...”.

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Chiếc điện thoại và bức thư người chồng gửi nhân sinh nhật vợ - Ảnh: Facebook

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã khiến nhiều chị em vô cùng ganh tỵ. Nhiều người đồng tình rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và chấp nhận.

“Câu chuyện xúc động, ‘nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay mau’. Dân thành phố máy hơn 2 triệu chắc tặng sinh nhật nó cười vào mặt nhưng với nông thôn bọn em nó chứa đựng giá trị rất lớn cả vật chất lẫn tinh thần. Dân thành phố cứ phải iPhone X cơ, nhưng thôi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. ‘Không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời’ trích lời bà cụ Tứ trong truyện ‘vợ nhặt’ của Kim Lân để tự an ủi”, P.T viết.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Đôi khi là hạnh phúc vì có 1 người xứng đáng để hy sinh và cố gắng. Chúc anh chị luôn hạnh phúc”, V.N chúc phúc cho hai vợ chồng.

“Đơn giản mà thật và chất chứ không phải như iPhone X đồ tay ga xịn đồ... Giá trị nằm ở đây nè, cảm xúc và cảm giác thật chứ không phải mấy thứ ảo. Đây mới là thứ mà nhân loại khát khao”, Đ.T xúc động.

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