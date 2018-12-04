Rớt nước mắt nhìn đĩa đồ ăn mẹ già giấu nhà thông gia đem cho cháu ngoại tẩm bổ

Đi ăn cỗ, người mẹ chỉ dám ăn rau còn những món ngon thì đem về cho cháu ngoại. Sợ nhà thông gia nói ra nói vào, người mẹ phải lén gói vào cái áo len.

Trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, một người dùng mạng xã hội kể lại câu chuyện mẹ già để dành thức ăn cho cháu khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

Nguyên văn chia sẻ: “Bà ngoại đi ăn cỗ, chỉ ăn linh tinh ít rau còn thịt lấy phần về cho cháu xong đạp xe lên đưa.

Sợ nhà chồng nói này nọ, còn phải gói vào cái áo len lén mang vào cho con. Thấy thương mẹ quá. Bảo mẹ sao không để mà ăn, con mua cho cháu được rồi. Thì mẹ bảo không, mẹ ăn no rồi.

Vậy mà nhiều lúc cứ cãi mẹ làm mẹ buồn. Thấy hối hận lắm”.

Đĩa thức ăn của người mẹ giấu giếm mang về cho con cháu khiến nhiều người nhói lòng - Ảnh: Internet

Kèm theo đó là bức ảnh chụp lại đĩa thức ăn gồm một con cút nhỏ, vài miếng thịt gà cùng ít tôm được lột sạch vỏ. Dù không phải sơn hào hải vị nhưng đĩa thức ăn tràn đầy tình yêu thương của người mẹ dành cho con cháu của mình.

Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận từ cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

“Đọc xong mà rơi nước mắt. Đúng là trên thế giới này không ai thương con bằng cha mẹ. Dù nghèo đến mấy, họ cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho con”, M.N bình luận.

“Phải làm sinh con rồi mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Trên đời này chỉ có họ mới bằng lòng yêu thương bạn vô điều kiện. Nên nhân lúc còn có thể thì hãy đối xử tốt với cha mẹ mình đừng để sau này hối hận”, A.K chia sẻ.

Câu chuyện cảm động trên vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

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