Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk chung tay vì trẻ em Hưng Yên

Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh Hưng Yên, đặc biệt đem niềm vui uống sữa đến cho trẻ em nghèo nơi đây, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã trao tặng 44.709 ly sữa tương đương 300 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, vươn lên trong học tập.

Hưng Yên là một tỉnh thuộc vùng trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng giáp với tỉnh Bắc Ninh, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Hà Nam, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực Bắc Bộ và quốc gia. Hưng Yên tự hào là tỉnh có bề dày lịch sử và truyền thống yêu nước, truyền thống đó được phát huy cao độ trong sản xuất, chiến đấu. Hưng Yên cũng được biết đến là vùng đất hội tụ nhiều nhân kiệt được sử sách lưu truyền như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Phạm Ngũ Lão, Đoàn Thị Điểm… Bên cạnh những thuận lợi về đặc điểm vị trí và nền tảng lịch sử văn hóa, sự phát triển kinh tế của Hưng Yên cũng còn nhiều khó khăn, điều này cũng khiến cho việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em còn nhiều hạn chế.

Tính đến nay, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng hơn 35 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương gần 150 tỷ đồng cho 440 ngàn trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Với 1.560.000ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 24 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2019, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 11 năm là hơn 35 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương gần 150 tỷ đồng cho 440 ngàn trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Vĩnh Phúc, Bình Định, Hưng Yên, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và chương trình Sữa học đường quốc gia trên toàn quốc. Năm 2019 là năm thứ 7 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới gần 700 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình 'Sữa học đường' từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam Vươn Cao. Sau 12 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng hơn 175 triệu hộp sữa đến 3 triệu em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…