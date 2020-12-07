Mới đây, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong bao ni lông.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 3/12, một người dân ở thôn Phú Ngạn, xã Thanh An bất ngờ phát hiện một bao ni lông ở cạnh nhà. Sau khi kiểm tra, người này nhìn thấy bên trong là một bé trai được quấn bằng chiếc khăn màu xanh cốm. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện 10 cái tã, 3 cái áo, một hộp sữa bột và tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng bên cạnh bé.

Người dân bàng hoàng phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong bao ni lông - Ảnh: Internet

Thông tin trên Người đưa tin cho biết, người dân còn phát hiện một mảnh giấy kèm theo thông tin ngày sinh của bé là ngày 1/12/2020. Ngay sau đó, người này đã đưa bé trai vào nhà để chăm sóc rồi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình sức khỏe của cháu bé và tiến hành lập biên bản vụ việc. Hiện cháu bé đang được một cặp vợ chồng trên địa bàn chăm sóc, hàng ngày được cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe. Hiện cơ quan chức năng đã ra thông báo tìm người thân cho cháu bé. Nếu trong thời gian 15 ngày, người thân không đến nhận lại thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục nhận con nuôi cho trẻ theo quy định của pháp luật.

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