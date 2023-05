Hình ảnh cháu bé học lớp 1 ở tỉnh Quảng Nam bị cha ruột đánh đập vì học hành chậm tiến khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 1/12, lãnh đạo Công an phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã mời ông H.H.T (33 tuổi; tạm trú trên địa bàn phường) lên làm việc về hành vi đánh đập con trai dã man.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận được thông tin phường An Mỹ có cháu H.N.N (7 tuổi, học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP. Tam Kỳ) bị cha ruột đánh đập tàn bạo, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Cháu N. bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể do cha ruột đánh - Ảnh: Người Lao động

Làm việc với cơ quan công an, ông T. nói rằng, do con trai học hành chậm tiến, ở lại lớp, còn có lần giật tiền của bạn không trả nên ông nóng giận đã đánh bé. Người đàn ông này thừa nhận đã sử dụng một đoạn dây điện làm roi để đánh cháu bé.

Sau buổi làm việc, Công an phường An Mỹ yêu cầu ông T. cam đoan không được tái vi phạm hành vi trên, đồng thời đã đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. Đồng thời, Công an phường An Mỹ cũng phối hợp với nhà trường nơi cháu bé đang học để theo dõi, giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin, không để cháu tiếp tục bị cha đánh đập.

Cháu bé hứng chịu những trận đòn roi của cha ruột vì học hành chậm tiến - Ảnh: Người Lao động

Một lãnh đạo UBND phường An Mỹ cho hay qua điều tra thì nhận thấy người cha vẫn yêu thương, chăm sóc, cho con đi học thêm nhiều nơi. Tuy nhiên, cách dạy con quá cứng nhắc và không đúng cách nên đã gây ra thương tích cho cháu bé. Sau khi phường mời lên làm việc, đến thời điểm này địa phương chưa nhận phản ánh về việc người này tiếp tục đánh đập con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-nam-chau-be-7-tuoi-bi-cha-dung-day-dien-lam-roi-danh-tan-bao-vi-hoc-cham-tien-439481.html