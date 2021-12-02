Quảng Nam: Cháu bé 7 tuổi bị cha dùng dây điện làm roi đánh tàn bạo vì học chậm tiến

Xã hội 02/12/2021 08:08

Hình ảnh cháu bé học lớp 1 ở tỉnh Quảng Nam bị cha ruột đánh đập vì học hành chậm tiến khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 1/12, lãnh đạo Công an phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã mời ông H.H.T (33 tuổi; tạm trú trên địa bàn phường) lên làm việc về hành vi đánh đập con trai dã man.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận được thông tin phường An Mỹ có cháu H.N.N (7 tuổi, học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP. Tam Kỳ) bị cha ruột đánh đập tàn bạo, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Quảng Nam: Cháu bé 7 tuổi bị cha dùng dây điện làm roi đánh tàn bạo vì học chậm tiến - Ảnh 1
Cháu N. bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể do cha ruột đánh - Ảnh: Người Lao động

Làm việc với cơ quan công an, ông T. nói rằng, do con trai học hành chậm tiến, ở lại lớp, còn có lần giật tiền của bạn không trả nên ông nóng giận đã đánh bé. Người đàn ông này thừa nhận đã sử dụng một đoạn dây điện làm roi để đánh cháu bé.

Sau buổi làm việc, Công an phường An Mỹ yêu cầu ông T. cam đoan không được tái vi phạm hành vi trên, đồng thời đã đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. Đồng thời, Công an phường An Mỹ cũng phối hợp với nhà trường nơi cháu bé đang học để theo dõi, giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin, không để cháu tiếp tục bị cha đánh đập.

Quảng Nam: Cháu bé 7 tuổi bị cha dùng dây điện làm roi đánh tàn bạo vì học chậm tiến - Ảnh 2
Cháu bé hứng chịu những trận đòn roi của cha ruột vì học hành chậm tiến - Ảnh: Người Lao động

Một lãnh đạo UBND phường An Mỹ cho hay qua điều tra thì nhận thấy người cha vẫn yêu thương, chăm sóc, cho con đi học thêm nhiều nơi. Tuy nhiên, cách dạy con quá cứng nhắc và không đúng cách nên đã gây ra thương tích cho cháu bé. Sau khi phường mời lên làm việc, đến thời điểm này địa phương chưa nhận phản ánh về việc người này tiếp tục đánh đập con trai.

Hải Phòng: Nghi vấn bé gái hơn 1 tuổi bị mẹ nuôi bạo hành, cắn bầm tím ờ các chỗ nhạy cảm?

Hải Phòng: Nghi vấn bé gái hơn 1 tuổi bị mẹ nuôi bạo hành, cắn bầm tím ờ các chỗ nhạy cảm?

Bé gái hơn 1 tuổi ở Hải Phòng trên cơ thể có nhiều vết cắn, bầm tím nghi bị bạo hành đang được dư luận quan tâm...

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em bạo hành trẻ em ở Bình Dương 4 bé bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số