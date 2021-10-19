Phú Thọ tiếp tục phát hiện 33 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 125 ca chỉ trong 5 ngày

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 18/10/2021, Sở Y tế tỉnh ghi nhận thêm 33 ca dương tính COVID-19.

Theo cổng thông tin của tỉnh Phú Thọ, cụ thể, trong số 33 ca mắc mới có: Thành phố Việt Trì: 29 ca (xã Chu Hóa (28 ca), phường Dữu Lâu (1 ca); huyện Lâm Thao: 4 ca (thị trấn Hùng Sơn (1 ca), xã Thạch Sơn (3 ca). Dự kiến bổ sung khoảng 35.000 liều vắc xin phòng COVID-19 Pfizer về Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì để tiếp tục tổ chức tiêm chủng vắc xin, phấn đấu trên 95% dân số thành phố được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19.

Kể từ ngày 13/10/2021 đến nay, toàn tỉnh có 125 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh phát hiện 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện: chùm Lâm Thao - Chu Hóa (112 ca); chùm Bạch Hạc - Phù Ninh (9 ca); chùm Dữu Lâu - Gia Cẩm (4 ca). Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguồn lây ban đầu.

Toàn tỉnh hiện tại có 1.176 F1; 6.527 F2 và 1.604 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Phú Thọ ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh: CDC Phú Thọ

Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: Toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới đạt 4,22 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc xin một mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 85%; tỷ lệ tiêm hai mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 0,5%).

Cấp huyện: Thành phố Việt Trì ở cấp độ 3; 2 huyện: Lâm Thao, Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện, thị còn lại ở cấp độ 1 (không phát hiện ca mắc trong hai tuần qua).

Cấp xã: Toàn tỉnh có 1 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa - Thành phố Việt Trì); 1 xã ở cấp độ 3 (Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao); 9 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn khác ở cấp độ 1.

Phú Thọ: 47 học sinh THCS dương tính với SARS-CoV-2, hơn 600 người liên quan Theo CDC Phú Thọ, cả F1 và F2 là 659 người, những người này đã áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định.

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