Phú Thọ tiếp tục phát hiện 33 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 125 ca chỉ trong 5 ngày

Xã hội 19/10/2021 07:54

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 18/10/2021, Sở Y tế tỉnh ghi nhận thêm 33 ca dương tính COVID-19.

Theo cổng thông tin của tỉnh Phú Thọ, cụ thể, trong số 33 ca mắc mới có: Thành phố Việt Trì: 29 ca (xã Chu Hóa (28 ca), phường Dữu Lâu (1 ca); huyện Lâm Thao: 4 ca (thị trấn Hùng Sơn (1 ca), xã Thạch Sơn (3 ca). Dự kiến bổ sung khoảng 35.000 liều vắc xin phòng COVID-19 Pfizer về Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì để tiếp tục tổ chức tiêm chủng vắc xin, phấn đấu trên 95% dân số thành phố được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19.

Kể từ ngày 13/10/2021 đến nay, toàn tỉnh có 125 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh phát hiện 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện: chùm Lâm Thao - Chu Hóa (112 ca); chùm Bạch Hạc - Phù Ninh (9 ca); chùm Dữu Lâu - Gia Cẩm (4 ca). Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được nguồn lây ban đầu.

Toàn tỉnh hiện tại có 1.176 F1; 6.527 F2 và 1.604 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

phu tho
Phú Thọ ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh: CDC Phú Thọ

Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: Toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới đạt 4,22 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc xin một mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 85%; tỷ lệ tiêm hai mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 0,5%).

Cấp huyện: Thành phố Việt Trì ở cấp độ 3; 2 huyện: Lâm Thao, Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện, thị còn lại ở cấp độ 1 (không phát hiện ca mắc trong hai tuần qua).

Cấp xã: Toàn tỉnh có 1 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa - Thành phố Việt Trì); 1 xã ở cấp độ 3 (Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao); 9 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn khác ở cấp độ 1.

Phú Thọ: 47 học sinh THCS dương tính với SARS-CoV-2, hơn 600 người liên quan

Phú Thọ: 47 học sinh THCS dương tính với SARS-CoV-2, hơn 600 người liên quan

Theo CDC Phú Thọ, cả F1 và F2 là 659 người, những người này đã áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   phú thọ có 33 ca mắc mới 33 ca mắc mới ở phú thọ phú thọ phát hiện 33 ca mắc mới

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 45 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 45 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số