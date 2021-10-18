Phú Thọ: 47 học sinh THCS dương tính với SARS-CoV-2, hơn 600 người liên quan

Theo CDC Phú Thọ, cả F1 và F2 là 659 người, những người này đã áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Theo báo Dân Việt đưa tin, đêm 17/10, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn TP. Việt Trì phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cháu N.H.D.L và N.H.T.A (là học sinh Trường THCS Chu Hóa). Bệnh nhaan là con của F0 Đ.T.Q. Hai học sinh trên đều tiếp xúc với các thầy cô giáo và nhiều bạn cùng lớp/trường ở nhiều địa phương khác nhau nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, 2 tuần trở lại đây, cháu L. và cháu A. không đi ra khỏi tỉnh. Hằng tuần, 2 cháu tự đi xe đạp điện đến trường vào các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy và 3 buổi chiều/tuần. Ngoài ra, cùng lớp học với cháu L. có 42 bạn khác, trong đó có bạn N.C.D. (dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/10). Cùng lớp học với cháu A. có 35 bạn khác. Ngoài đến trường, 2 cháu có sang chơi nhà ông nội và chú.

Sáng 4/10, cháu L. xuất hiện sốt 38 độ C, ho, chảy nước mũi. Tối cùng ngày, cháu A xuất hiện chảy nước mũi, ho, được bố mua thuốc cho uống. Từ 15/10 đến nay, 2 cháu L. và A. nghỉ học và chỉ ở nhà.

Tối 16/10, chị Đ.T.Q. (mẹ 2 cháu) có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hai cháu L. và A. được xét nghiệm test nhanh, kết quả cả 2 dương tính với SARS-CoV-2, được TTYT Việt Trì lấy lại mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm khẳng định vào sáng 17/10.

Hiện tại, cháu L. còn ho, chảy nước mũi và cháu A. còn sốt, ho, chảy nước mũi, đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để cách ly và điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Theo CDC Phú Thọ, qua điều tra, truy vết có 78 trường hợp F1, là các thầy cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 7A, 6C Trường THCS Chu Hóa, TP. Việt Trì. Đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh toàn bộ các trường hợp trên, kết quả có 45 học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Có 581 trường hợp F2 là người thân, giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Hóa. Như vậy, cả F1 và F2 là 659 người, những người này đã áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 452 trường hợp, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục rà soát ngay các trường hợp F1, F2, F3.

Tạm thời cho học sinh trường THCS Chu Hóa, TP. Việt Trì nghỉ học. Phun khử khuẩn các khu vực có liên quan đến F0.

45 học sinh THCS dương tính với SARS-CoV-2, Phú Thọ tạm dừng các hoạt động dạy và học trực tiếp ở 2 địa bàn Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ yêu cầu TP. Việt Trì kích hoạt lại khu cách ly tập trung với công suất 150 giường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu cách ly tập trung của tỉnh tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-47-hoc-sinh-thcs-duong-tinh-voi-sars-cov-2-hon-600-nguoi-lien-quan-431589.html