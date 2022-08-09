Phát hiện cháu bé chảy máu cam không ngừng, máy bay đi Nhật quay đầu về sân bay Nội Bài

Xã hội 09/08/2022 13:43

Tuy đã cất cánh từ Hà Nội đi Haneda (Nhật Bản) được hơn 1 giờ 45 phút nhưng tổ bay của Vietnam Airlines vẫn quyết định quay lại sân bay xuất phát để cấp cứu cho một cháu bé người Nhật.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào sáng ngày 8/8, chuyến bay VN384 của Vietnam Airlines với 145 hành khách khởi hành đúng lịch trình từ sân bay Nội Bài đi Haneda (Nhật Bản).

Khi bay đến đến khu vực Nanning, tổ bay thông báo có một trẻ em (bé gái) bị chảy máu cam. Tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách. Tuy nhiên, do hành khách có hiện tượng chảy máu không ngừng, tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất.

Ngay khi nhận được thông báo, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài đã triển khai các đơn vị sẵn sàng phối hợp tiếp cận máy bay. Hành khách sau đó được bác sĩ quyết định chuyển về cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Do quay lại để cấp cứu khách trẻ em, chuyến bay VN384 sau đó đã khởi hành chậm 275 phút so với kế hoạch ban đầu, ảnh hưởng tới kế hoạch đi lại của các hành khách khác trên chuyến bay.

Phát hiện cháu bé chảy máu cam không ngừng, máy bay đi Nhật quay đầu về sân bay Nội Bài - Ảnh 1
Chuyến bay phải quay đầu trở lại sân bay Nội Bài để cấp cứu hành khách bị chảy máu cam - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, phía Vietnam Airlines cho biết, mặc dù không có được một hành trình như mong đợi nhưng tất cả hành khách trên chuyến bay VN 384 đều thể hiện sự ủng hộ đối với cách xử lý của tổ bay, tiếp viên khi quyết định quay lại Nội Bài để cấp cứu hành khách.

Phía Vietnam Airlines cho biết, đến ngày 9/8, sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Tiếp viên trưởng Đoàn Thị Kim Thơ của chuyến bay VN 384 ngày 8/8 cho biết với Vietnam Airlines, trong mọi trường hợp, an toàn của hành khách luôn được ưu tiên số một. Khi thấy hành khách nhỏ tuổi không an toàn vì chảy máu cam liên tục mà trên chuyến bay lại không có bác sĩ, nếu tiếp tục bay đến Tokyo trong hành trình dài 5 tiếng sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho sức khỏe của bé. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho bé, tổ bay đã nhanh chóng quyết định quay đầu về Nội Bài để đưa bé đi cấp cứu kịp thời.

 

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