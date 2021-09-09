Pha 'tốc biến' có 1-0-2 ở Hà Nội: Đi tập thể dục gặp Công an, ông chú bất chấp nhảy xuống kênh nước đen sì, chạy thục mạng

Vừa nhìn thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, người đàn ông đang tập thể dục trên đường bất ngờ bỏ chạy thục mạng.

Mặc dù các tỉnh thành đã có quy định nghiêm về việc xử phạt đối với những trường hợp ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách, tuy nhiên những ngày qua vẫn liên tục ghi nhận các trường hợp vi phạm, ý thức kém. Điển hình, mgày 9/9, cộng đồng mạng vừa bức xúc, vừa buồn cười trước hành động của một người đàn ông đang đeo khẩu trang rảo bước trên đường (được cho là đang đi bộ thể dục). Theo người chia sẻ bài viết, sự việc diễn ra tại khu vực trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong thời điểm địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội.

Người đàn ông lao thẳng xuống đập nước khi thấy công an - Ảnh: Cắt từ clip Khi đang ung dung bước đi trên đường, người đàn ông phát hiện xe máy của một chiến sĩ công an tuần tra đang tiến đến rất gần mình. Bất ngờ, người này lao xuống con dốc ở đập nước chạy một mạch sang bờ bên kia. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, người đàn ông đã "tốc biến" từ bờ bên này sang bờ bên kia con sông, khoảng cách không phải ngắn. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên các hội nhóm trên Facebook đã thu hút sự quan tâm. Đa số để lại bình luận chỉ trích hành động của người đàn ông và mong lực lượng chức năng sớm truy tìm, xử phạt thật nặng.

Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khác bỏ chạy khi bị phát hiện ra đường tập thể dục. Người đàn ông bỏ chạy khi công an phát hiện ra đường tập thể dục - Ảnh: Cắt từ clip Theo đó, khi người đàn ông này đi tập thể dục bị lực lượng chức năng phát hiện và liền bỏ chạy thục mạng. Khi đã thấm mệt, người này dừng lại, giơ tay lên ý chỉ công an tạm dừng. Nhưng ngay sau khi nghỉ khoảng vài giây người đàn ông bất ngờ... quay đầu chạy tiếp. Thiết nghĩ, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đây chính là lúc người dân cần nâng cao ý thức nhất, cùng chung tay giúp sức với những người ở tuyến đầu chống dịch để nhanh chóng chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

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