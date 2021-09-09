Pha 'tốc biến' có 1-0-2 ở Hà Nội: Đi tập thể dục gặp Công an, ông chú bất chấp nhảy xuống kênh nước đen sì, chạy thục mạng

Xã hội 09/09/2021 16:23

Vừa nhìn thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, người đàn ông đang tập thể dục trên đường bất ngờ bỏ chạy thục mạng.

Mặc dù các tỉnh thành đã có quy định nghiêm về việc xử phạt đối với những trường hợp ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách, tuy nhiên những ngày qua vẫn liên tục ghi nhận các trường hợp vi phạm, ý thức kém.

Điển hình, mgày 9/9, cộng đồng mạng vừa bức xúc, vừa buồn cười trước hành động của một người đàn ông đang đeo khẩu trang rảo bước trên đường (được cho là đang đi bộ thể dục). Theo người chia sẻ bài viết, sự việc diễn ra tại khu vực trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong thời điểm địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội.

Pha 'tốc biến' có 1-0-2 ở Hà Nội: Đi tập thể dục gặp Công an, ông chú bất chấp nhảy xuống kênh nước đen sì, chạy thục mạng - Ảnh 1
Người đàn ông lao thẳng xuống đập nước khi thấy công an - Ảnh: Cắt từ clip

 Khi đang ung dung bước đi trên đường, người đàn ông phát hiện xe máy của một chiến sĩ công an tuần tra đang tiến đến rất gần mình. Bất ngờ, người này lao xuống con dốc ở đập nước chạy một mạch sang bờ bên kia. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, người đàn ông đã "tốc biến" từ bờ bên này sang bờ bên kia con sông, khoảng cách không phải ngắn.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên các hội nhóm trên Facebook đã thu hút sự quan tâm. Đa số để lại bình luận chỉ trích hành động của người đàn ông và mong lực lượng chức năng sớm truy tìm, xử phạt thật nặng.

Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khác bỏ chạy khi bị phát hiện ra đường tập thể dục. 

Pha 'tốc biến' có 1-0-2 ở Hà Nội: Đi tập thể dục gặp Công an, ông chú bất chấp nhảy xuống kênh nước đen sì, chạy thục mạng - Ảnh 2
Người đàn ông bỏ chạy khi công an phát hiện ra đường tập thể dục - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo đó, khi người đàn ông này đi tập thể dục bị lực lượng chức năng phát hiện và liền bỏ chạy thục mạng. Khi đã thấm mệt, người này dừng lại, giơ tay lên ý chỉ công an tạm dừng. Nhưng ngay sau khi nghỉ khoảng vài giây người đàn ông bất ngờ... quay đầu chạy tiếp.

Thiết nghĩ, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đây chính là lúc người dân cần nâng cao ý thức nhất, cùng chung tay giúp sức với những người ở tuyến đầu chống dịch để nhanh chóng chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Dốc sức lo cho bà con mùa dịch, bảo vệ dân phố ở TP.HCM nhiễm Covid-19 qua đời, xé lòng con trai khờ khạo luôn miệng hỏi 'ba đâu'

Dốc sức lo cho bà con mùa dịch, bảo vệ dân phố ở TP.HCM nhiễm Covid-19 qua đời, xé lòng con trai khờ khạo luôn miệng hỏi 'ba đâu'

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cha không may nhiễm Covid-19 rồi qua đời, người con trai 22 tuổi vẫn như đứa trẻ lên 5, cứ liên tục hỏi 'ba đâu' khiến ai nấy không cầm được nước mắt...

Xem thêm
Từ khóa:   người dân bỏ chạy tán loạn khi thấy lực lượng tuần tra bỏ chạy vì thấy công an công nhân bỏ chạy vì ca bệnh Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số