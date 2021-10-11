Phá đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 để bán với giá 70 nghìn đồng

Xã hội 11/10/2021 14:50

Do nhu cầu người cần giấy xét nghiệm âm tính nhiều, 4 người ở Bình Thuận đã làm giả để bán với giá 70.000 đồng/tờ.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 11/10, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Trần Xuân Đ., Nguyễn Minh T. (34 tuổi), Diệp Từ H. (24 tuổi) Phùng Thành T. (28 tuổi, cùng ngụ TP. Phan Thiết), để điều tra về việc liên quan đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, gần đây một số người đã làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 để bán cho ai có nhu cầu. Sau 5 ngày theo dõi, Công an TP. Phan Thiết phát hiện nhóm 4 người trên chuyên làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Phá đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 để bán với giá 70 nghìn đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đồng loạt bắt giữ và khám xét chỗ ở của 4 nghi phạm trên. Tại chỗ ở của họ, cơ quan điều tra đã thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả mang tên các phòng khám, như Phòng khám T.A, Bệnh viện T.P, Trung tâm Y tế P.T. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một máy tính bên trong có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và một máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Tại cơ quan công an, 4 nghi phạm khai nhận do nhu cầu người dân cần giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính nhiều, vì vậy từ tháng 9, họ đã lên kế hoạch làm giấy giả để bán.

Để thực hiện kế hoạch, Trần Xuân Đ. đặt Diệp Từ H. làm giả 100 giấy xét nghiệm. Sau đó, bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Người dân phản ánh phí xét nghiệm Covid-19 'quá sức chịu đựng': Yêu cầu phải có giải pháp

Người dân phản ánh phí xét nghiệm Covid-19 'quá sức chịu đựng': Yêu cầu phải có giải pháp

Gần đây, dư luận phản ánh hiện tượng bất cập trong việc xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế, đặc biệt chi phí xét nghiệm quá sức chịu đựng của những người mắc bệnh suy thận mãn, kể cả những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   bán giấy xét nghiệm âm tình phải có giấy xét nghiệm âm tính khi vào TP. Phan Thiết giấy xét nghiệm giả

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số