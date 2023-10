Phá đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 để bán với giá 70 nghìn đồng

Do nhu cầu người cần giấy xét nghiệm âm tính nhiều, 4 người ở Bình Thuận đã làm giả để bán với giá 70.000 đồng/tờ.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 11/10, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Trần Xuân Đ., Nguyễn Minh T. (34 tuổi), Diệp Từ H. (24 tuổi) Phùng Thành T. (28 tuổi, cùng ngụ TP. Phan Thiết), để điều tra về việc liên quan đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, gần đây một số người đã làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 để bán cho ai có nhu cầu. Sau 5 ngày theo dõi, Công an TP. Phan Thiết phát hiện nhóm 4 người trên chuyên làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đồng loạt bắt giữ và khám xét chỗ ở của 4 nghi phạm trên. Tại chỗ ở của họ, cơ quan điều tra đã thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả mang tên các phòng khám, như Phòng khám T.A, Bệnh viện T.P, Trung tâm Y tế P.T. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một máy tính bên trong có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và một máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Tại cơ quan công an, 4 nghi phạm khai nhận do nhu cầu người dân cần giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính nhiều, vì vậy từ tháng 9, họ đã lên kế hoạch làm giấy giả để bán.

Để thực hiện kế hoạch, Trần Xuân Đ. đặt Diệp Từ H. làm giả 100 giấy xét nghiệm. Sau đó, bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

