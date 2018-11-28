Ông đưa cháu trai 8 tuổi đi xăm hình lên tay, nghe xong lý do ai cũng rơi nước mắt cảm động

Xã hội 28/11/2018 10:37

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đưa cháu đi xăm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người vừa nghe liền cảm thấy bất bình, thế nhưng khi biết lý do lại rơi nước mắt cảm động.

Dù xã hội ngày nay đã cởi mở hơn xưa rất nhiều, nhưng chuyện xăm mình vẫn nhận về không ít những cái lắc đầu ái ngại. Bên cạnh những người cho rằng xăm mình là cách để thể hiện cá tính, một số lại nghĩ xăm là ăn chơi, đua đòi và có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đưa cháu đi xăm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người vừa nghe liền cảm rất bức xúc, thế nhưng khi biết lý do liền rơi nước mắt.

Ông đưa cháu trai 8 tuổi đi xăm hình lên tay, nghe xong lý do ai cũng rơi nước mắt cảm động - Ảnh 1
Hình ảnh ông đưa cháu đi xăm hình thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Theo người chụp ảnh, cậu bé năm nay mới 8 tuổi nhưng đã mắc bệnh trầm cảm nặng, thường xuyên bỏ nhà đi. Dù gia đình đã làm nhiều cách ngăn chặn nhưng vẫn không hiệu quả. 

Cực chẳng đã, người ông đã đưa cháu đi xăm một số thông tin cần thiết trên cánh tay, nếu bị lạc ở đâu vẫn có thể nhờ người ta đưa về nhà. Dù không nỡ để cháu chịu đau nhưng người ông cũng không còn cách nào khác, chỉ mong dòng chữ nhỏ có thể giúp cháu an toàn hơn sau này.

Ông đưa cháu trai 8 tuổi đi xăm hình lên tay, nghe xong lý do ai cũng rơi nước mắt cảm động - Ảnh 2
Cháu bé bị trầm cảm, thường xuyên bỏ nhà đi nên người ông đành đưa cháu đi xăm những thông tin cần thiết trên cánh tay, mong là cháu sẽ được người lạ giúp đỡ khi đi lạc - Ảnh: Facebook
Ông đưa cháu trai 8 tuổi đi xăm hình lên tay, nghe xong lý do ai cũng rơi nước mắt cảm động - Ảnh 3
Hình ảnh khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Facebook

"Đọc xong câu chuyện cảm thấy thương hai ông cháu quá. Chắc bé trai đau lắm, nhưng chắc không còn cách nào khác mới phải làm thế này. Hy vọng là dù có lạc đường, nhờ những thông tin trên bé có thể về nhà an toàn", tài khoản N.B. bình luận.

"Cháu đau một thì ông đau mười. Chắc đeo vòng nhưng bị mất nên đành phải làm thế này. Mong là cháu bé sớm khỏi bệnh, thương quá!", tài khoản U.P. bày tỏ.

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