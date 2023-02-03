Đơn vị vận chuyển hàng đi Trung Quốc uy tín, giá rẻ nhất

Xã hội 03/02/2023 07:23

Muốn vận chuyển hàng đi Trung Quốc an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí, người gửi hàng cần tìm đúng địa chỉ uy tín, chất lượng nhất. VHE là một trong những gợi ý giúp bạn gửi hàng an toàn, giá rẻ.

 

 

5 Lý do bạn nên vận chuyển hàng đi Trung Quốc tại VHE

- Có nhiều tiện ích miễn phí: chúng tôi có rất nhiều tiện ích miễn phí cho khách hàng của mình, dù khách gửi đi nhiều hay ít, loại hàng hoá nào và gửi đi đâu. Miễn phí đóng gói, hút chân không, miễn phí làm giấy tờ, và tư vấn online/offline mọi lúc, mọi nơi. Việc sử dụng tiện ích miễn phí sẽ giúp người gửi tiết kiệm chi phí khi gửi hàng.

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- Nhận hàng nhanh: hàng hoá được nhận tại Trung Quốc bằng đường bay chỉ sau 1-3 ngày, và 3-5 ngày nếu vận chuyển bằng đường bộ. Vì vị trí địa lý khá gần, thủ tục gửi hàng đơn giản nên thời gian nhận hàng nhanh và an toàn nhất.

- Hình thức gửi hàng đa dạng: chúng tôi có thể giúp bạn gửi đơn hàng bằng đường hàng không, hoặc đường bộ. Mỗi loại hình thức gửi đi sẽ có ưu điểm và hạn chế riêng, thích hợp với từng đơn hàng của khách.

- Chi phí thấp: phí vận chuyển hàng đi Trung Quốc tại VHE hợp lý, thấp hơn so với thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có bảng giá công khai, có mức giá ưu đãi dành cho khách gửi hàng số lượng lớn, gửi đi nhiều hàng và nhiều lần.

Hầu hết tất cả các quý khách có nhu cầu gửi hàng sang Trung Quốc đều chọn VHE, đặc biệt là khách hàng ở khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh, còn bạn thì sao? Nếu muốn vận chuyển hàng đi Trung Quốc thông qua VHE, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tiếp nhận yêu cầu.

Quy trình vận chuyển hàng đi Trung Quốc tại VHE

Về quy trình và thủ tục gửi hàng rất đơn giản, quý khách sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước một, giúp việc gửi hàng diễn ra thuận lợi, dễ dàng, nhận hàng an toàn và nhanh chóng nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Quy trình vận chuyển hàng đi Trung Quốc

Bước 1: hãy liên hệ với chúng tôi

VHE cần biết bạn muốn gửi hàng gì, đi đến đâu, số lượng và yêu cầu gửi hàng như thế nào? Dựa vào những thông tin mà người gửi cung cấp, chúng tôi sẽ có phần hướng dẫn, tư vấn phù hợp nhất. Nhân viên sẽ báo giá tham khảo, sẽ đưa ra quy định và điều khoản để khách hàng nắm rõ. Khi nắm rõ và muốn hợp tác, vui lòng chuyển sang bước thứ 2.

Bước 2: gửi hàng về kho

Địa chỉ kho hàng của công ty VHE nằm ở khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất đối với TPHCM, và một địa chỉ kho ở Hà Nội. Đơn hàng cần đầy đủ số lượng sẽ được hoàn tất giấy tờ và cho xuất kho.

Nhân viên tại kho có trách nhiệm hỗ trợ đóng gói và làm một số việc liên quan để hàng được gửi đi đẩy nhanh tốc độ.

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VHE miễn phí dịch vụ đóng gói

Bước 3: nhận hàng tại Trung Quốc

Đơn hàng được nhận chỉ sau 1-3 ngày, hoặc 3-5 ngày tuỳ vào hình thức gửi hàng mà khách lựa chọn. Mỗi đơn hàng sẽ được giao trực tiếp theo hình thức door to door an toàn.

Nếu có nhu cầu vận chuyển hàng đi Trung Quốc hay gửi hàng đi đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, chỉ cần bạn liên hệ với chúng tôi, chắc chắn sẽ được hỗ trợ tận tình, chu đáo.

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